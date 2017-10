Sitges 2017 | 'Jupiter's Moon' es la gran triunfadora y el público premia la española 'Matar a Dios'

El Festival de Sitges ha anunciado los ganadores de la edición número 50 del certamen. La gran triunfadora ha sido 'Jupiter's Moon', un inusual relato de superhéroes que ya pudo verse durante el pasado festival de Cannes. La cinta dirigida por Kornél Mundruczó se ha hecho con el premio de mejor película y también con el reservado a los mejores efectos especiales de la sección oficial.

El otro largometraje que ha conseguido dos galardones en la sección oficial ha sido 'Thelma', el nuevo trabajo de Joachim Trier, que ha logrado el Premio especial del Jurado y el de mejor guion. Por su parte, Coralie Fargeat ha sido la mejor directora por 'Revenge', Rafe Spall el mejor por 'The Ritual' y Marsha Timothy la mejor actriz por 'Marlina the Murderer in Four Acts'. Además, la española 'Matar a Dios', de Albert Pintó y Caye Casas, se ha hecho con el Gran Premio del Público.

Como sabréis, nuestros compañeros Víctor López y John Tones están en Sitges y nos han estado contando todo lo que han visto estos días. Sin más, a continuación os dejamos el palmarés completo de la 50ª edición del Festival de Sitges.:

SECCIÓN OFICIAL

Mejor película : 'Jupiter's Moon', de Kornél Mundruczó.

: 'Jupiter's Moon', de Kornél Mundruczó. Premio especial del Jurado : 'Thelma', de Joachim Trier.

: 'Thelma', de Joachim Trier. Mejor dirección : Coralie Fargeat, por 'Revenge'.

: Coralie Fargeat, por 'Revenge'. Mejor interpretación femenina : Marsha Timothy, por 'Marlina the Murderer in Four Acts'.

: Marsha Timothy, por 'Marlina the Murderer in Four Acts'. Mejor interpretación masculina : Rafe Spall, por 'The Ritual'.

: Rafe Spall, por 'The Ritual'. Mejor guion : Joachim Trier y Eskil Vogt, por 'Thelma'.

: Joachim Trier y Eskil Vogt, por 'Thelma'. Mejores efectos especiales : Ferenc Deák, por 'Jupiter's Moon'.

: Ferenc Deák, por 'Jupiter's Moon'. Mejor fotografía : Andrew Droz Palermo, por 'A Ghost Story'.

: Andrew Droz Palermo, por 'A Ghost Story'. Gran premio del público : 'Matar a Dios', de Albert Pintó y Caye Casas.

: 'Matar a Dios', de Albert Pintó y Caye Casas. Mejor cortometraje: R.I.P, de Pintó y Caye

FOCUS ÀSIA

'A special lady', de Lee An-kyu

Mención especial para 'Marlina the Murderer in Four Acts'.

ÒRBITA

Mejor película: 'The Battleship Island: Director's Cut', de Ryoo Seung-wan.

PANORAMA FANTASTIC

Mejor película: 'Creep 2', de Patrick Brice.

PANORAMA DOCUMENTA

Mejor película documental: '78/52', de Alexandre O. Philippe.

ANIMA'T

Mejor película : 'Tehran Taboo', d’Ali Soozandeh.

: 'Tehran Taboo', d’Ali Soozandeh. Mejor cortometraje: 'Hybrids', de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau y Romain Thirion.

NOVES VISIONS ONE

'Dave Made a Maze', de Bill Watterson.

Mención especial: 'Kuso', d'steve.

NOVES VISIONS PLUS

Mejor película: 'Dawson City: Frozen Time', de Bill Morrison.

JURADO DE LA CRÍTICA

Premio de la crítica - José Luis Guarner: Ex aequo para 'As boas maneiras' y 'The Killing of a Sacred Deer'.

PREMO CITIZEN KANE A LA MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Coralie Fargeat, por 'Revenge'.

MEJOR PELÍCULA DISCOVERY

'Brigsby Bear', de Dave McCary.

JURADO CARNET JOVE

Mejor película : 'A Ghost Story', de David Lowery.

: 'A Ghost Story', de David Lowery. Mejor película Midnight X-Treme: 'Anna and the apocalypse', de John McPhail.

PREMIO BRIGADOON PAUL NASCHY

'Cuerno de hueso', de Adrián López.

SAMSUNG SITGES COON

Mejor película de realidad virtual : 'Knives', de Adam Cosco.

: 'Knives', de Adam Cosco. Mención especial : 'Ray', de Rafael Pavón.

: 'Ray', de Rafael Pavón. Premio del público a la mejor película: 'Alteration', de Jérôme Blanquet.

MELIÉS

Meliés de plata a la mejor película : 'Thelma', de Joachim Trier.

: 'Thelma', de Joachim Trier. Meliés de plata al mejor cortometraje: 'Expire', de Magalí Magistry.

BLOOD WINDOW

MADRAZA, de Hernan Aguilar

Mención especial a la mejor actriz: Isabél Zuaa, por AS BOAS MANEIRAS

PREMIOS SGAE NOVA AUTORIA

Mejor cortometraje : CELEBRACIÓ, de Pau Cruanyes y Gerard Vidal

Mejor guión : Anna Agulló, por UNA CAJA CERRADA

Millor música original : Joan Masats, per SESGO, UNA HISTORIA DE PREJUICIOS Y GOLOSINAS

Mención especial: LA FUGA DE LOS 45, de Cristina Caamaño

En Espinof | Sitges 2017: Así están siendo las películas más importantes del festival