Sitges 2018 en vídeo: nuestras películas favoritas, sorpresas y decepciones, superado el ecuador del festival

Aunque parezca que durante el festival el tiempo transcurre a una velocidad diferente, mucho más lenta que la del "mundo real", ya hemos sobrepasado el ecuador de Sitges 2018. Y para mitigar el mal sabor de boca y el profundo pesar que nos provoca tener que afrontar la recta final del certamen, hemos vuelto a reunirnos para grabar un nuevo vídeo en el que John Tones y un servidor hacemos un repaso a lo mejor, lo peor y las grandes sorpresas que hemos podido ver durante estos días.

Así, arrancamos echando flores a largometrajes tan variopintos como ['Dragged Across Concrete']('Dragged Across Concrete': la salvaje y sobresaliente culminación de un estilo) —lo nuevo de S. Craig Zahler—, la última genialidad de Lars Von Trier 'The House That Jack Built', el regreso del director de 'It Follows' con 'Under The Silver Lake' y, cómo no, la lisérgica orgía de destrucción y onirismo de Panos Cosmatos y Nic Cage en 'Mandy'. Todas ellas cintas que están dándose tortas para entrar a los primeros puestos de nuestros tops particulares de esta edición de Sitges.

Además de los grandes bombazos del festival, también tenemos tiempo para positivas sorpresas como 'American Animals', 'Au Poste!' o 'Lords of Chaos' y hacemos de tripas corazón para comentar algunas de las grandes decepciones —que, por suerte, son pocas— que hemos tenido que padecer en alguna de las cuatro pantallas principales por las que vamos peregrinando sin casi un momento de respiro.

Recordad que podéis seguir nuestra cobertura minuto a minuto de Sitges 2018 en nuestro directo y que en nuestro canal de YouTube también podéis ver nuestra primera video-crónica del festival.