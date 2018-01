Globos de Oro 2018: quiénes ganarán y quiénes deberían ganar

Aún con la resaca de las fiestas navideñas, y las compras compulsivas reanimadas por las rebajas de enero, esta noche vamos a seguir la 75ª edición de los Globos de Oro, los premios que entrega la Asociación de la prensa extranjera en Hollywood.

Aunque no tienen la importancia o el glamur de los Óscar, la gala suele reunir a muchas estrellas, algunas de las cuales tienen la rara oportunidad de celebrar un justo reconocimiento a su trabajo (como Stallone en 2016) y en cierto modo es un indicador de qué títulos e intérpretes se consideran como los mejores del año. También se permite un humor más ácido que en los Óscar, lo cual se agradece tras tanto discurso de los ganadores, acordándose de sus seres queridos o sus compañeros menos afortunados...

Recordemos que 'La forma del agua' ('The Shape of Water') es la película con más candidatiras, 7, seguida de 'Los archivos del pentágono' ('The Post'), que aspira a 6 estatuillas. En televisión, las series máss nominadas son 'Big Little Lies', con 6, y 'Feud: Bette and Joan', con 4.

Es tradición realizar una quiniela antes de la ceremonia, que estará presentada por primera vez por el humorista Seth Meyers (de la cantera del Saturday Night Live, ahora tiene su propio talk show), y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Éstos son los favoritos en las categorías principales y los que me gustaría que ganasen:

CINE

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

Cuál va a ganar : 'La forma del agua'

: 'La forma del agua' Cuál debería ganar: 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri')

'La forma del agua' acumula 7 nominaciones, más que ninguna otra, a lo que hay que sumar excelentes críticas y el León de Oro en Venecia. Es una apuesta segura, y todos nos alegraríamos si gana Guillermo del Toro... aunque tiene una gran rival, 'Los archivos del Pentágono', lo nuevo de Steven Spielberg. Si dependiera de mí, el premio se lo daría a 'Tres anuncios en las afueras'.

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA O MUSICAL

Cuál va a ganar : 'Lady Bird'

: 'Lady Bird' Cuál debería ganar: 'The Disaster Artist'

Se da la curiosa y lamentable circunstancia de que ninguna de las películas nominadas a mejor comedia o musical tiene a su director entre los finalistas a mejor puesta en escena. Los cinco nominados dirigieron drama. Es como si la comedia se dirigiera sola. Hay dos grandes favoritas en esta categoría, 'Lady Bird' y 'Déjame salir' ('Get Out'), casualmente dos debuts; parece claro que la vencedora será la ópera prima de Greta Gerwig, que ha sido aclamada por la crítica y está reciente su estreno, algo que suele ayudar. Además, Jordan Peele criticó que 'Déjame salir' compitiese como comedia (algo que decidió Universal) y podría ser polémico que le entregaran este Globo de Oro. Mi voto va para 'The Disaster Artist' porque no está nominada 'La gran enfermedad del amor' ('The Big Sick').

MEJOR DIRECCIÓN

Quién va a ganar : Christopher Nolan, por 'Dunkerque' ('Dunkirk')

: Christopher Nolan, por 'Dunkerque' ('Dunkirk') Quién debería ganar: Martin McDonagh, por 'Tres anuncios en las afueras'

Parece claro que es el año de premiar a Nolan por su ambicioso thriller bélico, y supongo que es justo, creo que la película tiene problemas (nunca siento la suciedad y la muerte como en otras películas bélicas, y me distrae la estructura en tres partes, creo que lo más interesante ocurre en la playa y en el aire) pero parece que soy de los pocos que lo ven así. Mi favorito es McDonagh.

MEJOR GUION

Quién va a ganar : Martin McDonagh, por 'Tres anuncios en las afueras'

: Martin McDonagh, por 'Tres anuncios en las afueras' Quién debería ganar: McDonagh.

Si has visto la película, sabes por qué McDonagh es el favorito; combina drama y comedia de forma asombrosa, con diálogos muy afilados. Aaron Sorkin con 'Molly's Game' es su gran rival.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN DRAMA

Quién va a ganar : Frances McDormand, por 'Tres anuncios en las afueras'

: Frances McDormand, por 'Tres anuncios en las afueras' Quién debería ganar: McDormand.

La protagonista de 'Tres anuncios en las afueras' es la gran favorita, por un papel complicado que necesitaba un complicado equilibrio, porque si se balancea demasiado a un lado puede resultar antipático (ya no funcionaría) y si lo hace hacia el otro, resultaría inverosímil; McDormand lo borda. Aun así, tiene como rivales a Meryl Streep, que siempre puede ganar, y a Sally Hawkins, que está siendo muy aplaudida.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN DRAMA

Quién va a ganar : Gary Oldman, por 'El instante más oscuro' ('Darkest Hour')

: Gary Oldman, por 'El instante más oscuro' ('Darkest Hour') Quién debería ganar: Timothée Chalamet, por 'Call Me By Your Name'

Todo apunta que es el año de Oldman, que impresiona transformado en Winston Churchill, aunque tiene como grandes rivales a Tom Hanks y Daniel Day-Lewis. Personalmente, creo que en esta edición donde están nominados pesos pesados (también Denzel Washington) sería de agradecer la sorpresa del premio a Chalamet, que está fantástico en uno de sus primeros papeles relevantes.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN COMEDIA O MUSICAL

Quién va a ganar : Saoirse Ronan, por 'Lady Bird'

: Saoirse Ronan, por 'Lady Bird' Quién debería ganar: Margot Robbie, por 'I, Tonya'

Ronan y Robbie son las dos grandes favoritas aunque creo que Ronan se va a beneficiar de las excelentes críticas cosechadas por el film que protagoniza.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN COMEDIA O MUSICAL

Quién va a ganar : James Franco, por 'The Disaster Artist'

: James Franco, por 'The Disaster Artist' Quién debería ganar: Franco.

El actor, escritor, productor y director está impecable como Tommy Wiseau; no sólo borda al personaje como haría un gran imitador sino que consigue crear su propia versión y hacerla humana y creíble. Nos importa y queremos que triunfe. Los otros cuatro también están estupendos pero es el año de James Franco.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Quién va a ganar : Allison Janney, por 'I, Tonya'

: Allison Janney, por 'I, Tonya' Quién debería ganar: Laurie Metcalf, por 'Lady Bird'

Cualquiera de las dos puede ganar, son dos veteranas que hacen un gran trabajo como secundarias, y como madres, pero apuesto por Janney por ese toque de villana que luce mucho.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Quién va a ganar : Christopher Plummer, por 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World')

: Christopher Plummer, por 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World') Quién debería ganar: Sam Rockwell, por 'Tres anuncios en las afueras'

Plummer se ha convertido en el favorito tras la rápida operación con la que Ridley Scott le incluyó en el film para sustituir a Kevin Spacey; se aplaude el trabajo de Plummer a pesar de las circunstancias y se le señala como el salvador de la película. Personalmente, creo que ya es hora de que se valore a un actorazo como Rockwell, que tiene un papel tan complicado como el de McDormand en 'Tres anuncios en las afueras'. Sí, me ha gustado esa peli.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Cuál va a ganar : 'Coco'

: 'Coco' Cuál debería ganar: 'Loving Vincent'

Parece claro que Pixar sumará un nuevo premio a sus vitrinas, ha estrenado un film feliz y divertido que puede disfrutar toda la familia, y es justo que lo gane. Sin embargo, sería una gran sorpresa que el premio fuese para el film de Dorota Kobiela y Hugh Welchman , más arriesgado y original.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Cuál va a ganar : 'The Square'

: 'The Square' Cuál debería ganar: 'Una mujer fantástica'

La ganadora de la Palma de Oro, que arrasó en los Premios del Cine Europeo, parte como gran favorita. Mi voto va para el sensible y original film de Sebastián Lelio.

TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DE DRAMA:

Cuál va a ganar : 'The Handmaid's Tale'

: 'The Handmaid's Tale' Cuál debería ganar: 'Juego de Tronos'

La adaptación de la novela de Margaret Atwood es la serie dramática más aplaudida del año y ya ganó el Emmy. Mi voto sería para el espectáculo de 'Juego de Tronos' pero porque no está nominada mi favorita de este año, 'The Leftovers'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN SERIE DRAMÁTICA:

Quién va a ganar : Sterling K. Brown, por 'This is Us'

: Sterling K. Brown, por 'This is Us' Quién debería ganar: Jason Bateman, por 'Ozark'

Brown ganó el Emmy y es el favorito de las quinielas, además es el mejor momento para alzarle como el gran actor que es. Personalmente, quedé muy sorprendido con el giro oscuro de Bateman y le votaría a él aunque posiblemente se lo merezca más Brown.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN SERIE DRAMÁTICA:

Quién va a ganar : Elisabeth Moss, por 'The Handmaid’s Tale'

: Elisabeth Moss, por 'The Handmaid’s Tale' Quién debería ganar: Maggie Gyllenhaal, por 'The Deuce'

Moss es la gran favorita, tanto por la serie que protagoniza como por haber ganado el Emmy. Es su año.

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL:

Cuál va a ganar : 'Black-ish'

: 'Black-ish' Cuál debería ganar: 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Aquí puede pasar cualquier cosa aunque las apuestas se inclinan un poco por 'Black-ish'. No es mi favorita, me parece una serie bastante simplona, pero tampoco me parece terrible.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN SERIE DE CÓMICA O MUSICAL:

Quién va a ganar : Eric McCormack, por 'Will and Grace'

: Eric McCormack, por 'Will and Grace' Quién debería ganar: Kevin Bacon, por 'I Love Dick'

Tampoco está claro el favorito en esta categoría, se cree que Anthony Anderson puede dar la sorpresa aunque el nombre más mencionado en las quinielas es el de McCormack.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN SERIE CÓMICA O MUSICAL:

Quién va a ganar : Rachel Brosnahan, por 'The Marvelous Mrs. Maisel'

: Rachel Brosnahan, por 'The Marvelous Mrs. Maisel' Quién debería ganar: Pamela Adlon, por 'Better Things'

Otra categoría muy reñida donde puede pasar cualquier cosa. Mi favorita es Adlon en una serie aparentemente muy sencilla pero con resultados increíbles, original y capaz de incomodar, hacer reír o emocionar en la misma escena. Y habla de la vida sin tapujos, cruda, jodida, maravillosa; tal como lo ve la protagonista.

MEJOR MINISERIE O TV MOVIE:

Cuál va a ganar : 'Big Little Lies'

: 'Big Little Lies' Cuál debería ganar: 'Fargo'

Como 'Handmaid's Tale', la adaptación de la novela de Liane Moriarty es la miniserie dramática que ha recibido más elogios en un año de mujeres fuertes y grandes historias femeninas. Ya se alzó con el Emmy.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN MINISERIE O TV MOVIE:

Quién va a ganar : Kyle MacLachlan, por 'Twin Peaks'

: Kyle MacLachlan, por 'Twin Peaks' Quién debería ganar: Jude Law, por 'The Young Pope'

El regreso de 'Twin Peaks' ha sido uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada y es justo que MacLachlan se lleve el galardón. Dicho eso, como no soy fan de 'Twin Peaks' mi voto sería para Law, que está impresionante en 'The Young Pope'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN MINISERIE O TV MOVIE:

Quién va a ganar : Nicole Kidman, por 'Big Little Lies'

: Nicole Kidman, por 'Big Little Lies' Quién debería ganar: Kidman.

Ya ganó el Emmy y se merece el Globo, está fabulosa. Lo ha demostrado en otros trabajos recientes, la mejor Kidman ha vuelto.

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE TV:

Quién va a ganar : Alexander Skarsgard, por 'Big Little Lies'

: Alexander Skarsgard, por 'Big Little Lies' Quién debería ganar: David Thewlis, por 'Fargo'

Skarsgard también se alzó con el Emmy con un papel muy incómodo y muy bien plasmado; no es el personaje que suele hacer y está sorprendiendo. Personalmente, creo que Thewlis merece la estatuilla, crea un villano fascinante.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE TV:

Quién va a ganar : Ann Dowd, por 'The Handmaid’s Tale'

: Ann Dowd, por 'The Handmaid’s Tale' Quién debería ganar: Dowd.

Ya ganó el Emmy y en cierto modo es una forma de recompensar su gran año ya que también lo borda en 'The Leftovers'. Laura Dern es su gran rival.

Hasta aquí mi pronóstico. ¿Cuáles son tus apuestas?