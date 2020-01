Globos de Oro 2020: Phoebe Waller-Bridge es la mejor actriz de una serie de televisión musical o comedia por 'Fleabag'

Los premios televisivos están copando en exclusiva el inicio de la gala presentada por Ricky Gervais y ahora ha sido el turno de la mejor actriz de una serie musical o comedia. El galardón ha ido finalmente a manos de Phoebe Waller-Bridge por su trabajo en 'Fleabag'

La segunda temporada de 'Fleabag' ha sido uno de los fenómenos televisivos del año y habría sido una sorpresa que Waller-Bridge, también creadora de la serie, no se llevase el premio. Su improbable historia de amor con un sacerdote ha conquistado tanto a crítica como a público.

Este es el primer Globo de Oro para Waller-Bridge y también su primera nominación, pero a nadie le extrañaría que se convirtiera en una asidua de estos premios con sus próximas obras.

En esta ocasión se han quedado sin premio Rachel Brosnahan por 'La maravillosa señora Maisel', Kirsten Dunst por 'On Becoming a God in Central Florida', Christina Applegate por 'Dead to me' y Natasha Lyonne por 'Muñeca rusa'.