Globos de Oro 2021: Jodie Foster es la mejor actriz de reparto en una película, por 'The Mauritanian'

Los premios de los Globos de Oro 2021 siguen saliendo en una gala fría y algo desangelada, y ahora ha sido el turno de entregar al premio a la mejor actriz secundaria del año en el apartado de cine. El galardón ha ido a manos de Jodie Foster, que gana su cuarto globo de Oro por su participación en 'The Mauritanian'.

Jodie Foster ha conseguido su premio por 'The Mauritanian'pasando por encima de Olivia Colman, que no pudo sumar su tercer Globo de Oro por su papel en 'El padre', de Glenn Close y su 'Hillbilly, una elegía' que no contaba con muchas simpatías, y también a Amanda Seyfried por 'Mank' y Helena Zengel por 'News of the World'.

Además del Globo de Oro de 2021 por serie dramática por 'The Mauritanian', Foster ganó el Globo a Mejor actriz de reparto por 'Acusados' (The Accused, 1989) y principal por 'El silencio de los corderos' (The Silence of the Lambs, 1991) además del Premio Cecil B. DeMille y dos Óscar por las mismas películas.