Globos de Oro 2023: Ke Huy Quan sigue acumulando premios por 'Todo a la vez en todas partes' y se reúne por fin con Steven Spielberg 30 años después de 'Indiana Jones'

'Todo a la vez en todas partes' ha estado muy cerquita de ser la película más premiada de esta ceremonia de los Globos de Oro 2023, aunque al final el honor se lo ha llevado 'Almas en pena en Inisherin'.

Aún así, la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert no se ha ido para nada de vacío. Michelle Yeoh se llevó su primer Globo de Oro en la categoría de Mejor actriz en musical o comedia y Ke Huy Quan ha seguido arrasando en la temporada de premios al llevarse a casa el galardón a Mejor actor de reparto.

El actor estuvo desaparecido durante 20 años tras ser una estrella infantil en los 80, pero ha vuelto por la puerta grande. Aunque ya le pudimos ver en 'Finding 'Ohana' en 2021, 'Todo a la vez en todas partes' ha marcado el gran retorno de Ke Huy Quan y no deja de acumular galardones y nominaciones por su trabajo.

Durante su discurso al recoger su primer Globo de Oro, Quan aprovechó para darle las gracias a Steven Spielberg, quien le dio su primer papel en el cine.

