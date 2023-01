Globos de Oro 2023: 'Almas en pena de Inisherin' es la película más premiada de la noche y le vale su segundo galardón a Colin Farrell

Esta noche se ha celebrado la entrega de premios de los Globos de Oro 2023 con una gala que para no variar igual se ha alargado un poquito de más.

Parece que los premios que han vuelto a encauzarse y volvemos a mirarlos con lupa de cara a los Óscars que prácticamente se nos vienen encima, y aunque muchas quinielas han dado de lleno también nos han dado alguna sorpresa para hacer historia, como en el caso de Angela Bassett y Marvel.

En el campo del cine, los premios han estado bastante repartidos pero quienes se han llevado más estatuillas durante la noche han sido el equipo de 'Almas en pena de Inisherin' ('The Banshees of Inisherin') con tres Globos de Oro.

Llevaba un total de ocho nominaciones, el mayor número de nominaciones para cualquier película desde 'Cold Mountain' en su momento. Han terminado cayendo varios premios gordos, incluyendo los galardones a Mejor película musical o comedia, Mejor Guión para Martin McDonagh y también Mejor actor en musical o comedia para Colin Farrell.

Enjoy every second of it, Martin McDonagh. Congratulations on your 👏 WIN 👏 for Best Screenplay - Motion Picture for the film @banshees_movie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/PMrNx62RxE