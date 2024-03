'La casa del dragón' supera sus apremiantes obstáculos a tiempo y HBO concreta la fecha de estreno de la temporada 2 de la precuela de 'Juego de tronos'

Después de unas semanas de cierta incertidumbre debido a que los reshoots amenazaban con tener que retrasar el estreno, finalmente HBO ha desvelado la fecha de estreno de 'La casa del dragón' (House of the Dragon) para este próximo mes de junio. Así lo ha revelado el jefe del departamento de streaming y gaming de Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette, en una reciente entrevista ayer lunes.

Así que todo apunta a que han logrado hacer frente a la crisis de producción que tuvieron hace tan solo unas semanas y que siguen adelante con el previsto plan de que los nuevos episodios de la precuela de 'Juego de tronos' aterricen en la cadena y plataforma a principios de este verano, tal como recalcó hace tan solo unos días el propio David Zaslav.

Rodaje de dragones

Algo que podía ser trivial, pero que había cobrado especial relevancia ante la ausencia de pesos pesados en la programación de HBO/Max para los próximos meses ya que, debido a las huelgas de Hollywood, muchas de estas series se han tenido que retrasar a 2025 como, por ejemplo, la temporada 2 de 'The Last of Us' o la tercera entrega de la antología 'The White Lotus'.

No es, por otro lado, el único spin-off en marcha de la adaptación de la saga de George R.R. Martin. Recientemente supimos que seguían adelante con 'El caballero errante' cara a su estreno a finales de 2025. Amén de otras series que se encuentran en estado de desarrollo todavía.

Si bien no hay sinopsis oficial todavía, la temporada 2 de 'La casa del dragón', muy probablemente esta nos llevará a la Danza de dragones, la guerra civil targaryen, en todo su esplendor. El reparto principal cuenta con Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

