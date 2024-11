"Es como un matrimonio". El jefe de HBO responde a la pataleta de George R.R. Martin sobre 'La casa del dragón' y confirma el desarrollo de una película

No es ningún secreto, de hecho es más que público, que a George R.R. Martin, creador de Canción de Hielo y Fuego no le ha gustado demasiado la temporada 2 de 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de tronos' basada en el relato enciclopédico de 'Fuego y sangre'. Casey Bloys, el jefe de HBO, acaba de responderle.

El enfado era, sobre todo, por cómo los cambios que habían introducido harían que cosas posteriores no funcionasen. Modificaciones al adaptar (como la inexistencia de ciertos personajes aparentemente menores) por parte de Ryan Condal que fueron peleadas por el escritor, asegurando que se producirían un efecto mariposa por no respetar el trabajo original.

Un par de meses después Bloys ha aprovechado un evento de prensa no solo para adelantar los planes de HBO para los próximos meses y a futuro (confirmando que hay planes para posibles nuevas temporadas de 'Big Little Lies' o 'The White Lotus', por ejemplo) si no también para responder, de un modo, al escritor.

Escenas de matrimonio

Preguntado sobre la situación, el ejecutivo ha querido ser conciliador asegurando que la situación es similar a la convivencia en un matrimonio:

«Mira, amamos a George. Evidentemente, diré que George y 'Juego de Tronos' han cambiado realmente el curso de HBO. Así que quiero que sea feliz. Es muy importante para mí, para nosotros. Pero cuando montamos series, sabes, estás formando un matrimonio y los matrimonios pueden ser difíciles, especialmente cuando Ryan está tomando decisiones creativas, adaptando la obra. Puede ser tenso, y como cualquier matrimonio, a veces se vuelve inestable. ¿Preferiría que todos se llevasen bien y que vaya bien? Claro. Pero es un proceso creativo. Siempre va a tener sus baches y se esperan.»

Pero no solo surgió este tema respecto a la franquicia de fantasía. También confirmó que desde Warner Bros sí que están desarrollando una película, que contará con George R.R. Martin (aunque no aclara en qué función): «Veremos si es buena», declara Bloys, «leeremos los guiones junto a ellos.»

