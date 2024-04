Llega a Max México 'Oppenheimer': el apoteósico y oscarizado espectáculo que consagra a Nolan como director

Recién calentita de su paso la temporada de premios, llega a Max México 'Oppenheimer'. La rotunda película de Christopher Nolan que se llevó siete estatuillas en los Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, dándole así el primer Oscar a Nolan en su prolífica carrera.

Adaptación de ‘Prometeo Americano’, la biografía escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin sobre J. Robert Oppenheimer, el considerado padre de la bomba atómica, supone otra incursión de Nolan en el cine histórico tras ‘Dunkerque’, y cimenta el gusto del director por las historias grandilocuentes e inmersivas. Se trata de un apabullante relato histórico contado a través de diferentes líneas temporales (como no podía faltar en una obra de Nolan), pero donde su protagonista está siempre en el centro.

La crítica fue muy entusiasta con la película. Ganándose grandes palabras de diferentes medios de todo el mundo. “Brillante triunfo en términos formales y conceptuales”, dijeron de ella en The New York Times. “Nadie podría haberlo hecho más grande y abrumador que Nolan”, escribieron en The Guardian. Para Espinof, Víctor López también la puso en alta estima: “estos imprescindibles y capitales 180 minutos son la consagración de un estilo bajo la forma más improbable posible”.

Un reparto estelar encarado por Cillian Murphy

La película también supone la culminación de años de colaboración entre Christopher Nolan y Cillian Muphy. Tras roles secundarios en filmes como 'Batman inicia', 'Dunkerque' y 'El origen', el actor irlandés ha tenido al fin la oportunidad de un papel protagonista con el director británico. En una emotiva nota junto al guion, el director dejó patente esto: “Querido Cillian, finalmente, una oportunidad para verte como protagonista”. Se trataba de un rol muy importante para el director, tanto que incluso hizo algo bastante insólito: escribir el guion en primera persona alrededor del protagonista.

Y a pesar de su innegable protagonismo, Cillian está acompañado de un reparto de ensueño: Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt o Rami Malek son solo algunos de los nombres en esta película que es todo un acontecimiento coral donde no hay papel pequeño.

