Es una de las mejores comedias de Bill Murray y una divertida actualización de un clásico navideño: llega a HBO Max una fabulosa sátira ideal para la pascua

La Navidad siempre nos trae de vuelta los mismos relatos, desde '¡Qué bello es vivir!' hasta las diferentes adaptaciones del 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens. Ojo, ningún problema con ello, son clásicos por cierto motivo. No por ello el cuerpo deja de pedir que, aunque le den finalmente lo mismo, se lo den con una vueltita de tuerca más que choque un poco o remueva el espíritu, no sólo lo caliente.

Pero nuestras pascuas navideñas están a punto de tener un poco más de diversión retorcida y un poco de mala baba gracias a las últimas novedades en streaming. A la reciente llegada de 'Dos buenos tipos' a Amazon Prime Video se le junta otra fresquísima propuesta para estas fechas, aunque provenga de 1988. Se trata de la estupenda sátira laboral 'Los fantasmas atacan al jefe'.

Cuentos chinos de Navidad

La película de Richard Donner acaba de incorporarse al catálogo de HBO Max (también se encuentra en Amazon Prime Video) justo a tiempo para las fechas. Una de sus mejores aproximaciones a la comedia que, además, fue el más que esperado regreso de Bill Murray tras un periodo sabático tras el éxito de 'Los cazafantasmas' y dos proyectos fallidos que se tomó muy a pecho.

Aquí se actualiza el 'Cuento de Navidad' de Dickens con una ambientación en la América corporativa y carnívora además de una gran cantidad de capas metalingüísticas añadidas. Murray es el presidente de una poderosa cadena de televisión (que además prepara su versión de 'Cuento de Navidad', poca broma) que se ha olvidado de sus orígenes humildes en su avaricioso camino al éxito. Antes de que termine la Nochebuena tendrá la visita de tres representaciones del pasado, presente y futuro que le harán tener reflexiones vitales importantes.

La sátira del mundo de la televisión y de la América exitosa que prometía Ronald Reagan no se corta en absoluto. No es que lance dardos, lanza machetes a un supuesto emprendedor que no es más que un cruel explotador que casi resulta imposible de redimir. Los guionistas Mitch Glazer y Michael O'Donoghue (este último uno de los guionistas más corrosivos de Saturday Night Live que no se cortaba en ridiculizar a quien le firmaba los cheques) casi hacen su trabajo demasiado bien en el apartado de mostrar la parte desagradable del protagonista.

'Los fantasmas atacan al jefe': sátira corrosiva

Por fortuna, Murray es la clase de estrella cómica que puede hacer aterrizar un proyecto así, ya que consigue hacer encantadores incluso a los personajes más soberbios y, por qué no decirlo, capullos. También está Richard Donner, con una sensibilidad bien adaptada hacia el público general, que ayuda a llevar a buen puerto el cambio de la película hacia la redención que tiene que tener el 'Cuento de Navidad'.

A Murray sin duda se le quedaría clavada la espinita de hacer algo que fuese aún más lejos con lo mostrado en los primeros actos, y ese choque de intenciones hace que la actualización no sea redonda. Pero sí interesante, y también divertida de principio a fin. Es una propuesta más que estupenda para ver la misma historia de siempre, pero diferente.