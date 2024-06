Una de las mejores épicas espaciales de la historia está en Max México, y es la consagración de un tipo de cine que Christopher Nolan no ha vuelto a superar

En 2024 se cumplen 10 años de 'Interestelar', un aniversario del ya clásico moderno de la ciencia ficción que será celebrado a finales de año con un reestreno por todo lo alto en cines IMAX. De mientras, y aunque no es una experiencia tan apabullante, puedes volver a verla cuando te apetezca en Máx México, porque desde luego es una de las mejores películas de su catálogo.

La película se estrenó en 2014 y para muchos es considerada como la gran obra maestra de Christopher Nolan. El cineasta británico había sido sido una gran sorpresa con sus intrigantes y meticulosamente narradas 'Following' y 'Memento', pero había saltado al mainstream con su aclamada trilogía de Batman y su adrenalínica obra de ciencia ficción 'El origen'.

Una odisea que no se olvida de lo humano

La cinta protagonizada por DiCaprio fue el germen de otra historia de ciencia ficción aún más ambiciosa. 'Interestellar' suponía un cambio significativo para un cineasta al que su atracción por lo grandilocuente no le impedía hacer una historia con los pies en la tierra. La película fue considerada revolucionaria por su uso de ciencia teórica real. El físico Kip Thorne actuó de consultor en una película que, entre sus muchos momentos impresionantes, tenía el de representar los agujeros negros más realistas que se han visto nunca en la historia del cine.

El viaje espacial que presenta esta historia es un delicado balance entre física real y ciencia ficción que tiene siempre en su centro, una bonita historia padre-hija. Matthew McConaughey y Jessica Chastain interpretan a un Cooper y a una Murph separados a años luz de distancia. Cada uno en su propia misión por tratar de salvar a la humanidad.

La película recibió críticas entusiastas en las que aplaudieron la escala y el corazón de la película a partes iguales. En Variety le dieron la máxima nota y lo llamaron "un sueño febril para los fanáticos de la ciencia ficción, y una formidable consideración de lo que nos hace ser humano". En The New York Times sentenciaron que "Cómo las grandes épicas espaciales del pasado, Interestelar' destila ansiedades y aspiraciones terrestres en una potente parábola pop". En su crítica para Espinof, Juan Luis Caviaro dijo que se trataba de "uno de los mayores espectáculos de los últimos años, una experiencia para ser vivida en el mejor cine que tengáis disponible".

Es algo que podremos volver a hacer dentro de no demasiado. De mientras este revisionado desde casa (o primer visionado, para algunos afortunados) se antoja imprescindible, sobre todo si tenemos en cuenta que Nolan no ha vuelto a hacer nada parecido. 'Tenet' fue su última épica de ciencia ficción, pero una que no convenció demasiado, y sus últimos éxitos están más cercanos a nuestra Tierra que de las estrellas.

