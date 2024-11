Por si no hubiera suficiente culebrón con 'Euphoria', la temporada 3 de la serie de HBO acaba de recibir otro mazazo con la marcha de una de sus protagonistas

Si ya de por sí no hubiera sido suficiente todo el drama detrás de las cámaras y las bambalinas en 'Euphoria', sobre todo con la temporada 3, la serie de HBO acaba de recibir otro mazazo en forma de la marcha de uno de sus personajes. Storm Reid, que interpreta a la hermana de Rue, Gia, ha desvelado que no estará en los nuevos episodios del drama.

Hablando para Rotten Tomatoes en la alfombra roja de los Governors Awards, la actriz declaró que «desafortunadamente, Gia no volverá a la tercera temporada». Eso sí, la actriz no aclara los motivos detrás de su ausencia. Es decir, si es más por motivos de agenda, porque ya no encaja en las nuevas tramas, etcétera. Sobre todo porque hace unos meses aseguró que estaba preparada para volver.

Un historial polémico

Sea como fuera, esta baja se une a un largo historial de vaivenes con el postergado desarrollo de la temporada 3 de 'Euphoria'. Los largos retrasos, ciertas tensiones con Steven Levinson tanto dentro como fuera del set, actores algo desesperados por las circunstancias (más recientemente Sydney Sweeney) y muchos rumores en torno a si de verdad habría nuevos episodios o HBO había desistido de ella.

Reid no es la primera actriz en abandonar 'Euphoria'. En abril de 2023 Barbie Ferreira salía de la serie "de mutuo acuerdo". Una salida polémica que se produjo tras insistentes rumores de ambiente tóxico en el set y desavenencias graves entre la actriz y Levinson.

Recordemos que la temporada 3 de 'Euphoria' dará un pequeño salto temporal y contará con Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Colman Domingo en el núcleo central. Junto a ellos, el reparto se completa con Alexa Demie, Eric Dane, Maude Apatow, Dominic Fike y Javon Walton.

