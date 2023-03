Los Oscars no son rival para 'The Last of Us': el final de la serie de HBO vuelve a destrozar su propio récord de audiencia

'The Last of Us' cerró su primera temporada con otro triunfo para HBO. Con una audiencia de 8,2 millones de personas para el Episodio 9, la serie rompió su propio récord de audiencia, una hazaña significativa, considerando que el final se estrenó durante la retransmisión de los Óscar 2023 en el canal ABC. Según Variety, los datos de Nielsen y propios de Warner Bros. Discovery, representan a los que sintonizaron la emisión del domingo por la noche en el canal de cable de HBO y HBO Max.

Aumenta semana a semana el promedio por episodio

WBD también compartió que los primeros seis episodios de la serie ahora tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores, incluida la audiencia en curso más allá de las emisiones iniciales, solo con el Episodio 1 acercándose a 40 millones de espectadores en las semanas posteriores a su debut. En Europa y América Latina, 'The Last of Us' se ha convertido en la serie más vista en la historia de HBO Max. Esta no es la primera vez que esta se supera a sí misma mientras compite con una importante entrega de premios. El episodio 4, titulado "Por favor, toma mi mano", atrajo a 7,5 millones de espectadores cuando se emitió al mismo tiempo que los Grammy, que en ese momento era el máximo de la serie.

Cuando 'The Last of Us' salió en enero, siguió a 'La casa del Dragon' para convertirse en el segundo estreno de HBO más visto en más de una década con 4,7 millones de espectadores. El episodio 2 marcó el mayor aumento de la historia de HBO entre el primer y el segundo episodio de una serie con 5,7 millones de espectadores. Luego, el programa atrajo a 6,4 millones de espectadores con el Episodio 3. El lunes, WBD también publicó nuevos datos sobre las audiencias de los episodios 5-7 de que anteriormente no estaban disponibles.

El episodio 5 fue visto por 11,6 millones, pero el dato tiene truco por haberse estrenado dos días antes. Los episodios 6 y 7 fueron vistos por 7,8 y 7,7 millones de personas, respectivamente. Aunque 'The Last of Us' aún no ha logrado superar a 'La casa del Dragon', el promedio semana a semana sí mejora al de los dragones, con 29 millones de espectadores de audiencia continua, algo menos de los 30 de TLOU. Comenzando con 4,7 millones de espectadores y terminando con 8,2 M, la audiencia de TLOU se disparó en un 75 % durante la Temporada 1, mientras LCDD empezó 9,99 millones con el Episodio 1, y logró 9,3 millones con su final.