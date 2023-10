Es la película de terror más taquillera del año y ahora llega a HBO Max. Sacerdotes en llamas, sustos y demonios en la 'Endgame' del universo Warren

Warner Bros. Pictures estrenará 'La monja II' en HBO Max el 27 de octubre, y además estará disponible en alquiler a través de Video On Demand a partir del 23 de octubre de 2023 en las siguientes plataformas digitales: Apple TV, Rakuten TV, Prime Video, Youtube, Google Play, Movistar+, Orange, Vodafone y Microsoft. Este segundo capítulo de la minisaga dentro del gigantesco universo de 'Expediente Warren: The Conjuring' es probablemente el mejor spin off de la franquicia.

Una entrega pirotécnica y más violenta

Taissa Farmiga retoma el papel de la Hermana Irene, junto con Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell y Bonnie Aarons bajo la dirección de Michael Chaves, con personajes creados por James Wan, que es uno de los productores. En el equipo cuenta con el director de fotografía Tristan Nyby de la escalofriante 'The Dark and the Wicked', lo que se deja notar en su espectacular gradiente de oscuridades, el diseñador de producción Stéphane Cressend, el montador Gregory Plotkin, la productora de efectos visuales Sophie A. Leclerc y la diseñadora de vestuario Agnès Béziers, con el compositor Marco Beltrami como creador de la música.

El universo de 'Expediente Warren' es la franquicia de terror más taquillera de la historia con una recaudación de más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. 'La monja 2' ha superado a 'Smile' y es ya la película de terror con mayores ingresos del año y la segunda de la década, tras 'Un lugar tranquilo II'. En su trama nos cuenta cómo la Hermana Irene vuelve a encontrarse cara a cara con Valak, la monja endemoniada.

Curiosamente, el mismo 27 de octubre Netflix estrena 'Hermana muerte', otro misterio en el convento con monjas terroríficas que Paco Plaza ha dirigido de forma exquisita. Hay elementos de la trama que tocan tangencialmente a esta 'La monja II', lo que convierte a la pareja de películas en un programa doble ineludible. Ahora mismo, esta segunda parte es la quinta más taquillera de la franquicia Warren. En nuestra crítica de la película comentábamos:

"logra condensar atmósferas góticas más sutiles que en la anterior, pero realzando la decadencia de las localizaciones. Otro hallazgo de la secuela es que sabe convertir la iconografía cristiana en verdadera mitología cinematográfica de fantasía, usando la imagen de la crucifixión, las vidrieras, los aspecto más turbio de la fijación católica por los mártires. Incluso los rituales de la liturgia se hacen literales y la fe se convierte en un superpoder de cómic".

