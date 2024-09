'El Pingüino' ha sido un éxito para HBO logrando un hito que no se veía desde 'The last of us'

No éramos pocos los que teníamos dudas (lógicas) sobre cómo iba a funcionar 'El Pingüino' en HBO. Al fin y al cabo, este spin-off ha aparecido dos años y medio después de 'The Batman' y corría el peligro de que el público no recordara lo suficiente la obra de Matt Reeves. Sin embargo, su estreno ha sido un exitazo tanto de crítica como de público, lo que sustenta la intentona de Warner de tirar de franquicia constante.

Dándole cobba

El resultado ha sido satisfactorio: 5,3 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas (o sea, el estreno y las repiticiones en HBO y los que lo han visto desde Max) desde el 19 de septiembre. Puede no parecer mucho hasta que se pone en contexto: ha triunfado más que la última premiere de 'Succession' (4,9 millones) y que la de 'The white lotus' (4,1 millones), aunque ha quedado por debajo de otros estrenos del año como 'La casa del dragón' (7,8 millones) y 'True detective: noche polar' (5,7 millones).

Pero es que fuera de Estados Unidos también está yendo muy bien, consiguiendo la mayor audiencia en 4 días para una serie nueva de Max desde enero de 2023, cuando se estrenó 'The last of us'. Y aunque Colin Farrell ha afirmado que no está seguro de si volvería a una temporada 2 de 'El Pingüino', es posible que estas cifras (y el cheque que a buen seguro ya están preparando en HBO) le hagan replanteárselo.

La temporada constará de ocho episodios que se emitirán hasta el 10 de noviembre, y se ha comparado con una especie de 'Los Soprano' mezclada con los cómics de DC. Al fin y al cabo, el personaje en sí ya está más que rodado: han pasado 83 años desde su primera aparición en el número 58 de 'Detective Comics' y a día de hoy sigue siendo uno de los villanos más importantes del Caballero de la Noche. Y, por suerte, su audiencia no nos ha dejado helados.

