Qué ver en HBO Max: esta impresionante adaptación de DC con Natalie Portman, sacada adelante por las directoras de 'Matrix', llega hoy a la plataforma

El nombre de DC está invariablemente asociado a los superhéroes. Es lógico, al tener en su catálogo varios de los héroes más grandes y reconocibles de la cultura pop. No significa, eso sí, que una adaptación de un cómic de DC implique necesariamente mallas. Puede implicar, por ejemplo, el nombre de David Cronenberg, como en el caso de 'Una historia de violencia'.

También puede asociarse a las directoras de 'Matrix', Lilly Wachowski y Lana Wachowski. Juntas elaboraron el guion, produjeron y asistieron a su colaborador habitual James McTeigue para llevar a la gran pantalla una gran novela gráfica de Alan Moore. Una adaptación que sigue siendo icónica. Esa es 'V de Vendetta', la famosa película que desde hoy puedes ver en HBO Max.

Revolución o terrorismo

La película, al igual que el cómic de Moore, plantea una distopia no muy lejana en la que Reino Unido se rige de manera totalitaria por un tirano (John Hurt). Hay toque de queda, restricciones de libertades y más atropellos a derechos humanos realizadas por el Estado, ante el cual los ciudadanos no tienen más remedio que tener la cabeza gacha para no sufrir represalias.

En medio de esta situación, una joven (Natalie Portman) entra en contacto con un enmascarado (Hugo Weaving) que le vende un discurso lleno de ansias por la libertad, donde es el Estado quien teme a los ciudadanos y no al revés. Oculto tras una máscara que evoca al revolucionario Guy Fawkes, este extraño hombre desplegará un ambicioso y peligroso plan para derrocar al gobierno fascista.

Es muy fácil conectar el discurso de libertad y rebelión de Moore con las Wachowski, ya que su saga más famosa conecta precisamente con esas ideas. Y, al igual que en aquellas películas, se atreve a ir un poco más allá diseccionando la compleja figura que está llamando a la revolución. ¿Es un salvador? ¿Un terrorista valiéndose de una justa causa? ¿Meramente un vengador? La película trata de indagar esas complejidades morales mientras trata de hacer un film accesible y entretenido.

'V de Vendetta': osada y compleja

Para una historia que recurre poco a los momentos espectaculares, McTeigue y su equipo se las apañan para hacer una película muy atractiva visualmente, que expande las buenas ideas de diseño ya presentadas en la novela gráfica. Consigue una película de buen ritmo y notable acción sin dejar por ello de hacer una interesante exploración de ideas sobre el vigilantismo y el conseguir despertar a la población a cualquier coste.

Es una película bastante más osada en lo ideológico de lo que su popularidad puede dar a entender. Muchos revolucionarios modernos han robado su iconografía y calcado sus discursos sin arañar la superficie, que es capaz también de dejar interesantes conflictos entre los personajes de Portman y Weaving. Ese buen trabajo dramático la hacen una película muy notable, que ha conseguido resistir el tiempo mejor de lo que cabría pensar. Ya sólo por ello, es una cinta que hay que recuperar.