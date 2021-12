"Se gastaron 30 millones de dólares en el piloto de una precuela de 'Juego de Tronos' y no funcionaba": Bob Greenblatt explica por qué HBO descartó 'The Long Night'

Con 'La casa del dragón' ultimando su lanzamiento para el próximo 2022 y convirtiéndose así en la primera precuela de 'Juego de Tronos' en salir a la luz. Algo que no pueden decir un buen puñado de proyectos que fueron desechados.

Uno de los casos más notorios fue el que, a falta de un título oficial, conocemos con "La larga noche" (The Long Night), que se remontaba milenios atrás para conocer la Era de los Héroes y el origen del Muro y los Caminantes Blancos. La serie estaba protagonizada por Naomi Watts y fue cancelada después de rodar un caro piloto.

Las informaciones iniciales hablaban de que se habían gastado 10 millones de dólares en ese episodio, pero ahora ha sido Bob Greenblatt (ex presidente de Warnermedia) que, en declaraciones para el libro de James Andrew Miller 'Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers', ha asegurado que las cifras eran mayores:

«Se habían gastado unos 30 millones de dólares en el piloto de una precuela de 'Juego de Tronos' que estaba en producción cuando llegué. Y cuando vi un montaje pocos meses después de llegar le dije a Casey [Bloys], "Esto no funciona y no creo que cumpla la promesa de la serie original". Y él no estuvo en desacuerdo, lo que de hecho, fue un alivio. Así que desafortunadamente decidimos cortar el grifo, había una presión enorme por hacerlo bien y no creo que hubiese funcionado.»

Un trabajo "precioso" que no cuajaba

Algo que se alinea con lo que ya declaró Casey Bloys, presidente de HBO, a principios de 2020. Si bien alababa el papel de Jane Goldman como guionista a la hora de construir algo que no está demasiado desarrollado, admitía que por algo tenían un abanico de spin-offs posibles:

«Creo que Jane hizo un trabajo precioso, fue un gran desafío pero no había nada concreto que pudiese apuntar y decir "oye, ese elemento no funciona", simplemente por lo general no cuajaba. Esa es una de las razones por las que cuando comenzamos a pensar que "hay vida más allá de Juego de tronos en los términos de Juego de tronos" desarrollamos a posta múltiples proyectos. Seríamos muy afortunados por hacer un piloto, tener ese piloto y ser un éxito pero en desarrollo, como sabéis, necesitamos muchos intentos para hacerlo bien. Esto no es diferente.»

Por otro lado, Greenblatt se apunta el tanto de haber sido el que incentivó la puesta en marcha de 'La casa del dragón' directamente como serie:

«Yo soy el que animó a Casey a dar luz verde a la serie. Le dije "No arriesguemos 30 millones de dólares en un piloto." No puedes gastarte 30 millones en un piloto y luego no escogerlo. Así que dije "No hagamos un piloto. Cojamos una gran serie con la que nos sintamos bien y la hacemos. O no."»

Ahora habrá que ver si realmente merece la pena la serie que finalmente veamos. La verdad es que me hubiera gustado ver la ambientada en la Larga Noche, pero si lo que dice el ejecutivo es cierto, casi que mejor cortar a tiempo.