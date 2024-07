Hoy en TV, una épica película de acción bélica que dio la sorpresa pero fue injustamente ignorada en los Oscars hace unos años

A pesar de que es palpable la devoción por las películas clásicas marcadas por la épica, como ‘Braveheart’, o incluso los westerns, cuando estos se producen en la actualidad no reciben tanto fervor. O al menos el entusiasmo necesario para convencer a los estudios que son una vía comercial estable, no sólo un puntual ejercicio de prestigio en forma de premios. Dicho de otro modo, hay otro destino para películas como ‘La mujer rey’.

Defender el reino

Una película de acción y épica clásica que tuvo cierto revuelo en su momento, pero quizá no el suficiente al no volverse un supertaquillazo ni tampoco rascar nada en premios como los Oscars, a pesar de que muchos le vieron opciones. No cambia que la película de Gina Prince-Bythewood, protagonizada por una Viola Davis que tiene presencia hasta sentada en una silla, tiene una factura notable y hoy hay oportunidad para comprobarlo con su estreno en La 1 de Televisión Española a partir de las 22:05.

En la África del siglo XIX, en plena expansión colonial, el Reino de Dahomey se mantiene como uno de los más poderosos de la región con cierta connivencia con los extranjeros. Su fuerza militar de élite, compuesto por un batallón de mujeres duramente entrenadas por la general Nanisca, defiende la región y al rey ante los intentos de dominación y de esclavitud.

Entre medias, también se desarrolla una interesante relación entre una nueva recluta que llega a esta fuerza de élite y la general de la misma. Es uno de los aspectos que muestran que el espectáculo de ‘La mujer rey’ es muy noventero en su esencia, intentando entrelazar momentos de emociones intensas, un romance y secuencias de acción muy muscular.

No es que todo le funcione (la parte del romance es definitivamente débil), pero sabe cuidar los pequeños momentos entre peleas y también desarrollar con cierta sofisticación un relato complejo sobre este periodo de historia africana. El lado menos agradable sobre cómo se preserva el poder con apoyos de aquellos que potencialmente son amenaza añade interesantes matices al espectáculo.

Tuvo buena recepción en su paso por festivales, y hasta del público que le dio un A+ en Cinemascore (una de las pocas que lo logró ese año junto a ‘Top Gun: Maverick’). Pero no fue suficiente ni siquiera ni para reconocer el buen trabajo de Viola Davis, incluso con una de esas transformaciones físicas que suelen estar nominadas por defecto. Tendrá que esperar a que el tiempo la convierta en un trabajo de culto.

