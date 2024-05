Hoy en TV, una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos con un sentido de la maravilla inigualable

Es inevitable que los superhéroes estén asociados con la fantasía más desatada. Al fin y al cabo ‘Superman’ se vendía diciendo que iba a hacernos creer que era posible que un hombre podía volar. Pero un toque más crudo y a pie de calle nunca viene mal para poder expandir sus posibilidades, tal y como vimos en el cine con la magistral ‘El protegido’.

Un hombre irrompible

La extraordinaria cinta de superhéroes de M. Night Shyamalan, quizá hasta la mejor película de su filmografía, se mantiene como un tesoro y una subversión de un género tras más de dos décadas desde su estreno. Bruce Willis y Samuel L. Jackson protagonizan esta fantasía que hoy se va a poder ver hoy en televisión a través de La 1 de Televisión Española a partir de las 22:50 (en streaming se puede ver a través de Disney+).

Un día David Dunne se ve involucrado en un accidente de tren donde es el único superviviente. No sólo eso, sino que parece no haber sufrido ni un rasguño. El evento le hace plantearse que realmente no ha tenido ninguna lesión en su vida, siendo objeto de obsesión para su hijo que se plantea la hipótesis más increíble: su padre tiene superpoderes.

La película está planteada como un clásico relato de orígenes del héroe, pero con el refrescante toque de introducir al personaje en un mundo donde la gente como él está plasmada en las páginas de un cómic. Shyamalan muestra una gran reverencia por esta clase de historias, lo que inspiran en los que las siguen (aquí se ve en el personaje del hijo), y su necesidad de obrar como es correcto.

Estamos ante todo un relato de fantasía, pero siempre se siente plausible. El director nos lleva por su querida Philadelphia y mantiene a su personaje como un hombre de clase obrera con otras preocupaciones aparte de si es un hombre irrompible. Y cuando decide mostrar sus poderes, lo hace con un inigualable sentido de la maravilla, como esa gran escena donde está levantando pesas.

Hay también todas la señas del estilo visual de Shyamalan. Esos planos construidos con cuidado y también con un toque de viñeta, un interesante uso del color para ir narrando la evolución del personaje. Y también un giro final marca de la casa que resulta sensacional. Da igual el tiempo que pase, ‘El protegido’ sigue siendo esencial.

