'Expediente Warren: El caso Enfield', una escalofriante secuela que confirma a James Wan como un grande del cine de terror

El universo Expediente Warren ha sido la gran sensación del cine de terror de los últimos años. Es cierto que Warner obtuvo un éxito mayor con la nueva adaptación de 'It', pero el que ahora nos ocupa no ha dejado de dar alegrías económicas a la compañía y no da síntoma alguno de agotamiento comercial.

Por mi parte, creo que las dos películas dirigidas por James Wan son, con mucha diferencia, las mejores del mismo. Él inauguró el universo con la excelente 'Expediente Warren: The Conjuring' y tres años después regresó con 'Expediente Warren: El caso Enfield', una modélica secuela que podéis recuperar esta noche a partir de las 22:30 en laSexta.

Un acertado cambio de rumbo

Tengo muy claro que 'Expediente Warren: El caso Enfield' sería mucho peor sin Wan tras las cámaras. Por lo pronto es él quien sabe que no puede limitarse a repetir los "trucos" de la primera entrega y opta por dar mucha más energía a la película desde el manejo de la cámara, logrando meterte de lleno en la acción desde los primeros minutos.

Luego el enfoque es distinto, primando más esos tan criticados jumpscares que pocas veces se usaron tan bien como aquí. Y es que realmente cuando se prepara al espectador es porque va a suceder algo y no uno de esos engañabobos tan habituales en otras producciones. Eso no quita para que el guion no sea precisamente de hierro -tampoco lo era en su predecesora, seamos justos-, pero la puesta en escena de Wan es tan precisa que eso pasa a tener una importancia secundaria.

Y es que las imágenes de la película tiene una fuerza innegable, pues Wan exprime a fondo los 40 millones de presupuesto. Además, tiene tiempo de introducir a otra terrorífica criatura de esta universo como la monja que tiempo después tendría un spin-off decepcionante pero que al menos no resulta tan lamentable como la primera cinta dedicada a la muñeca Annabelle.

Y si la presencia de Wan tras las cámaras es importante, también lo es la de Vera Farmiga y Patrick Wilson delante de ellas, pues sus interpretaciones aportan tal solidez a este universo que incluso una aparición menor en 'Annabelle vuelve a casa' se dejó notar para bien. Aquí vuelven a pasarlo realmente mal, una angustia que saben transmitir muy bien al espectador para que lo pase tan mal como sus personajes.

El público volvió a reaccionar con entusiasmo y 'Expediente Warren: El caso Enfield' logró superar por la mínima el resultado en taquilla de su predecesora, ya que 'Expediente Warren: The Conjuring' logró 319 millones de dólares por los 320 millones de la que ahora nos ocupa.