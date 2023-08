Hoy en TV: la emotiva película que Ethan Hawke y Patricia Arquette tardaron doce años en rodar... y, al mismo tiempo, tan solo 45 días

Hay quien dice que 'Boyhood', la película que hoy se emite en La Sexta a las 21.25, es la película que más tiempo ha tardado en rodarse de la historia, pero el récord real, más allá de anomalías como 'El otro lado del viento', que acabó Netflix 42 años después del último día de rodaje de Orson Welles, es de 'The Overcoat', una cinta animada rusa que Yuri Norstein empezó a los 40 años. Ahora tiene 81 y sigue trabajando en ella, con apenas media hora terminada. Visto así, Linklater, vaya tibio.

Crecer y crecer

A todos nos fascina la idea de ver a nuestros personajes favoritos crecer a lo largo de una saga cinematográfica (por ejemplo, al Spiderman de Tom Holland). Incluso hay una saga de documentales creada específicamente para ver el crecimiento de algunas personas: 'The Up Series' empezó siguiéndolas en 1964 y su última entrega, '63 Up', se estrenó en 2019, aunque tras la muerte de Michael Apted en 2021 no queda nada claro que vaya a haber una película más a los 70.

Richard Linklater quiso hacer algo que no era ni una cosa ni la otra: se trataba de hacer una película año tras año siguiendo la vida de un chaval, Mason, pero apartados del documental pero, como si fueran una serie de cortometrajes interconectados, preparando el guion año tras año en lugar de teniéndolo cerrado desde el principio. Curiosamente, los productores, que se gastaron 4 millones en la película, le iban dando el dinero a Linklater también rodaje a rodaje en lugar de desembolsárselo de golpe.

Se suele decir que grabar la película duró doce años, pero realmente, en cuanto a días de rodaje per se, Linklater y el equipo solo duraron 45 días. Y además, prácticamente sin bajas: la única persona que se quiso bajar del proyecto fue su propia hija, Lorelei Linklater, que le pidió que matara a su personaje llegado a un punto. Por suerte, recobró el interés por el proyecto poco después.

'Boyhood' es fascinante, preciosa, con una atención al detalle única y en la que ninguno de los actores, incluyendo a Ethan Hawke y Patricia Arquette, tuvieron miedo de mostrarse envejecidos (tenían prohibido hacerse retoques estéticos). Tanto le gustó la experiencia de rodar a lo largo de los años que Linklater ya lleva cinco años rodados de los veinte que necesitará para terminar el musical 'Merrily we roll along', que mostrará también el paso del tiempo en orden inversamente cronológico con Paul Mescal como protagonista. Cuando termine esta epopeya, el director tendrá 79, allá por 2039. Pero, a estas alturas, ¿qué significa crecer para él?

Boyhood se emite hoy a las 21.30 en La Sexta y podéis verla en SkyShowTime ahora mismo si no aguantáis las ganas (o los anuncios).

