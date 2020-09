'Superman Returns': el hombre de acero de Bryan Singer voló bajo en esta secuela y homenaje al clásico del cine de superhéroes

'Superman' fue la película que dio el pistoletazo de salida al cine de superhéroes moderno. El clásico dirigido por Richard Donner ha sido el ejemplo a seguir por muchos y Bryan Singer no pudo evitar que su 'Superman Returns' fuese al mismo tiempo una secuela y un homenaje a la cinta protagonizada por Christopher Reeve.

Hoy tenéis una buena oportunidad para recuperar la cinta de Singer, ya que laSexta tiene previsto emitir 'Superman Returns' esta tarde a partir de las 15:40. Una película algo olvidada a día de hoy que quizá merezca una segundo visionado para encontrar más virtudes de las que detectó el público durante su estreno en 2006.

Un buen planteamiento con una ejecución mejorable

Seamos claros, la saga de 'Superman' se hundió tras la marcha de Donner, y eso que personalmente disfruto más con el montaje de Richard Lester la segunda entrega que con la primera, pero de la tercera poco hay que destacar más allá de la presencia de Richard Pryor, mientras que 'Superman IV. En busca de la paz' era un completo disparate.

La decisión de Singer de ignorar esas dos películas no es algo que podamos discutirle y hasta la idea de que el hombre de acero regresa a la Tierra tras cinco años fuera de su hogar adoptivo suena interesante. El problema es que la ejecución nunca termina de enganchar completamente con su intento de volver a un enfoque más clásico, dejando así barra libre a que la duración de la película se dispare hasta tal punto que llega a hacerse algo pesada.

A su favor cuenta con un reparto muy bien elegido en líneas generales -aunque quizá algunos de ellos fueran demasiado jóvenes para el enfoque adoptado-, desde un Brandon Routh muy criticado en su momento hasta un Kevin Spacey más amenazante como Lex Luthor que la versión de Gene Hackman. El eslabón más débil es una desacertada Parker Posey, pero en líneas generales ahí podemos hablar de un acierto, incluyendo a un James Marsden cuya participación en la película supuso su salida por la puerta de atrás de la saga 'X-Men'.

Sin embargo, como gran espectáculo se queda un poco en tierra de nadie pese a la fuerza de algunos momentos puntuales, por no hablar de algunas tramas que no llegan a funcionar. Pienso por ejemplo en todo lo relacionado con el hijo de Lois. Y ahí ya la propia idea que presenta el guion de Michael Dougherty y Dan Harris resulta conflictiva y su desarrollo no la mejora.

En Warner tenían depositadas muchas esperanzas en el regreso a la gran pantalla del hombre de acero, pero su funcionamiento en taquilla no estuvo a la altura de lo necesario para rentabilizar la muy costosa inversión que algunos cifran en hasta 270 millones de dólares -y unos 100 millones más de gastos de marketing-. De hecho, "apenas" recaudó 391 millones de dólares, por lo que pronto se descartó la posibilidad de una secuela.