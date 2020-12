Las 13 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (4-6 diciembre): 'Deadpool', 'Una cuestión de tiempo' y más

El primer fin de semana de diciembre está a la vuelta de la esquina y en Espinof no íbamos a faltar a nuestro con las mejores películas que se pueden ver en la televisión española de ámbito nacional en abierto estos días. Hoy la selección es de 13 películas, siempre siguiendo mi criterio personal y excluyendo aquellas que no he visto o cuyo recuerdo tengo tan difuso que considero injusto recomendar. Además, quedan eliminadas aquellas que hayan aparecido en una lista así durante los dos últimos meses para fomentar la variedad.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE

'Paddington' (2014)

Un milagro que luego fue superado por su estupenda secuela. No son muchas las películas abiertamente orientadas a un público familiar que logran un enfoque tierno e inocente tan estimulante como la que nos ocupa.

21:35 en Boing

'La comunidad' (2000)

Una de las obras cumbre de Álex de la Iglesia es esta especie de revisión perversa de '13 Rue del Percebe' con un reparto inmejorable liderado por Carmen Maura. Una comedia negra de primer nivel que aguanta de maravilla el paso del tiempo.

22:15 en La 2

'Deadpool' (2016)

Ryan Reynolds consiguió hacer realidad su deseo de dar vida al mercenario bocazas en una película que realmente hiciera justicia a este peculiar superhéroe de Marvel. La película no deja de ser un aluvión constante de gags y otro estímulos que no siempre funcionan, pero lo hace tan a menudo que uno se lo pasa en grande con ella.

22:45 en Cuatro

'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993)

La película con la que Steven Spielberg al fin ganó su primer Óscar es una de las obras fundamentales sobe la II Guerra Mundial. Una película enorme en todos los sentidos con un acertadísimo reparto.

0:00 en 13 Tv

'Acción mutante' (1993)

La primera película de Álex de la Iglesia ya dio claras muestras de que era un director a seguir muy de cerca. Es cierto que tiene ciertos problemas de ritmo, pero también que su capacidad de impacto se mantiene intacta en la actualidad. Y Antonio Resines nunca impuso tanto como aquí.

0:10 en La 2

'Shoot Em up' (2007)

Una delirante película de acción que va a por todas desde el minuto 1 y nunca levanta el pie del acelerador. Genial los duelos entre Clive Owen y Paul Giamatti, pero también su lado más cómico. Puro entretenimiento.

00:25 en Neox

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE

'Spider-Man 2' (2004)

La mejor película en acción real del trepamuros para muchos. Yo tengo alguna pequeña reserva con ella, pero eso no quita para que Sam Raimi estuviese bastante inspirado aquí, Tobey Maguire más a gusto en el papel protagonista y Alfred Molina impecable como el Doctor Octopus.

15:45 en Cuatro

'Skyfall' (2012)

Una de las mejores películas de James Bond, habiendo quien incluso defiende que sea la aventura más destacada del agente 007. Yo no llego a tanto, pero este enfrentamiento entre Daniel Craig y Javier Bardem es una gozada a la que merece la pena volver cada cierto tiempo.

15:50 en Neox

'Una cuestión de tiempo' ('About Time', 2013)

Una sensacional comedia sobre el amor con viajes en el tiempo en la que Richard Curtis logró incluso superar la proeza conseguida años atrás con 'Love Actually'. Además, tiene reservadas más de una sorpresa a lo largo del metraje, ya que el amor que aborda no es únicamente el romántico...

22:05 en La 1

'Ex Machina' (2015)

La ópera prima de Alex Garland es una de las películas de ciencia-ficción más aplaudidas de los últimos años, algo que consigue desde un enfoque minimalista, utilizando apenas cuatro personajes. Sin embargo, con un guion tan inspirado era difícil que no saliera un película que mereciera la pena, y encima cuenta con un reparto de lo más atinado.

01:00 en Cuatro

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

'Tootsie' (1982)

Una divertida comedia en la que Dustin Hoffman se traviste para conseguir trabajo. Quizá con las sensibilidades actuales pueda molestar a alguien, pero el actor borda su personaje, mientras que Sydney Pollack crea un gran ecosistema desde la puesta en escena para que las cosas nunca lleguen a descontrolarse.

11:32 en Paramount

'Desafío total' ('Total Recall', 1990)

Una de las películas de ciencia-ficción más importantes de las últimas décadas en la que Arnold Schwarzenegger acertó de lleno a colaborar con el nunca suficientemente reconocido Paul Verhoeven en esta suculenta aventura que adapta el relato de Philip K. Dick.

22:02 en Paramount

'Expediente Warren: El caso Enfield' ('The Conjuring 2', 2016)

Una excelente secuela que compense un guion algo menos sólido con un trabajo de puesta en escena mucho más dinámico por parte de James Wan. Cuenta además con multitud de momentos repletos de fuerza y, con excepción de la cinta original, sigue siendo lo mejor que ha dado el Warrenverso.

0:45 en laSexta

