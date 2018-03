17 heroínas de series de televisión de las que soy fan absoluto

Tanto en el cine como en la televisión se está generando una tendencia vital y es la de potenciar a los personajes femeninos. Que no sean meras réplicas de los personajes masculinos sino que tengan una relevancia impresionante. Que sean auténticas heroínas.

Echando un vistazo a las series del momento es muy complicado que entre dichas series no haya ninguna protagonizada por mujeres y hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, voy a reivindicar a mis 17 heroínas favoritas de la televisión.

Jessica Jones

Siendo hoy el estreno de la segunda temporada de 'Jessica Jones', no podíamos dejarnos fuera al personaje interpretado por Krysten Ritter. Jessica es una mujer absolutamente fascinante, con superpoderes y que intenta reponerse de un pasado trágico y una relación tóxica. Pero esto no implica que sea un personaje frágil, sino que en la adversidad nuestra heroína se alza victoriosa.

Supergirl

Aunque fuera creada como ampliación de la "superfamilia" y, en muchos sentidos, al personaje se la ve en los cómics como simplemente una "superman en chica", en la televisión la figura de Kara Danvers, interpretada por Melissa Benoist, se reivindica sola como la encarnación de todo lo que representa Superman: la lucha por la verdad, la justicia, la bondad.

Alicia Florrick

Durante las siete temporadas de 'The Good Wife' hemos sido testigos de la evolución de Alicia (Julianna Margulies) desde que debe comenzar de cero tras un escándalo sexual protagonizado por su marido. Episodio tras episodio vemos en esta magnífica serie (que cuenta con un spin-off protagonizado por Diane Lockhart) vemos la historia de una mujer de armas tomar que se convierte en una de las abogadas más sagaces e implacables de Chicago.

Maeve

Tenía ciertas dudas de si, en el asombroso mundo de 'Westworld', cabría destacar más a Dolores o a la sensacional Maeve (Thandie Newton), la "madam" que decide tomar las riendas en cuanto es consciente de la realidad.

Lagertha

Viendo esta serie es inevitable no fijarse, ni adorar, a este personaje. La pareja del gran Ragnar Lothbrok en 'Vikingos' es uno de los personajes más potentes de toda la serie. Lagertha, interpretada por Katheryn Winnick, es la muestra perfecta de mujer guerrera, luchadora e independiente.

Starbuck

Una de las polémicas absurdas que hubo en su momento alrededor de la reimaginación de 'Battlestar Galactica' fue el cambio de sexo respecto a la serie original de uno de sus personajes clave, Starbuck, que pasaba a ser interpretada por Katee Sackhoff. La malhablada e irreverente piloto no solo no demuestra ser de lo mejorcito de la serie sino que es el ejemplo perfecto de que el sexo/género no es obstáculo para realizar un rol tradicionalmente masculino.

Agente Carter

Ha pasado un par de años y todavía resuenan, por lo menos en mi interior, las aventuras de Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell. Vimos debutar a la espía en 'Capitán América: El primer vengador' y su personaje estaba tan bien conseguido que pronto tuvo derecho a serie propia, de corta duración pero estupenda. Tanto como su protagonista, que viendo cómo después de la guerra sus servicios quedan limitados a ser secretaria, decide perseguir su vocación investigando casos insólitos.

Clarke

Clarke recoge el testigo de las grandes heroínas de la fantasía y ciencia ficción juvenil. Y eso incluye tanto a Buffy, de la que hablaremos más adelante, como a Xena y Katniss Everdeen. La protagonista de 'Los 100', encarnada por Eliza Taylor, ha demostrado durante las cuatro temporadas emitidas hasta ahora, ser una líder nata. Puede que otras compañeras del arca sean más "pateaculos", pero Clarke logra ser una todoterreno en esto de la supervivencia post-apocalíptica.

Sarah Manning

Bueno, en realidad podríamos poner a casi cualquiera de las clones de 'Orphan Black'. Y de hecho yo tendría muchas dudas entre Sarah, Kosima y Helena aunque está claro que la que lleva gran peso de la trama y es clave en la unión que se produce entre todas las sestra.

River Song

Aunque Moffat no es que sea especialmente conocido por sus excelentes retratos de sus personajes femeninos, hay que reconocerle que con River Song creó a uno de los personajes más memorables de toda 'Doctor Who'. Alex Kingston da vida a esta maravillosa profesora que es algo más que un rompecabezas para el Doctor.

Leslie Knope

A Leslie Knope se le adora. Esto es así. Una figura política que representa todo lo que no es la imagen que suelen proyectar los políticos. En un mundo de tiburones, cínicos y corruptos, Amy Poehler da vida, en 'Parks and Recreation', a una mujer entusiasta, enamorada de su trabajo y cuya vocación es servir al ciudadano.

Buffy Summers

Sarah Michelle Gellar es la heroína de toda una generación, una figura casi mesiánica que es uno de los personajes más influyentes de los últimos veinte años. El legado de Buffy está patente en multitud de heroínas actuales pero la original las supera casi sin pestañear.

Ophelia Mayer

En una serie como 'Sweet/Vicious' es muy complicado, por no decir imposible, elegir entre las que encarnan las dos mitades del título. Pero me quedo con Ophelia (Taylor Dearden), aunque solo sea por ser la "rara"/"marginal"/harta-de-la-vida del binomio. Junto con Jules, Ophelia se verá enfrascada en una cruzada contra los violadores y acosadores de un campus universitario.

Defred

La figura central de 'The handmaid's tale' es una heroína ya solo por el hecho de salvaguardar su entereza ante las desoladoras situaciones que le toca vivir. Bueno, por eso y porque la chispa de la revolución necesaria parece desprenderse en torno al personaje interpretado por Elisabeth Moss.

Daenerys Targaryen

Ya desde el principio de 'Juego de tronos', queda claro que no se puede jugar con Daenerys Targaryen, heredera al trono de hierro. Emilia Clarke dota de vida a la madre de dragones y líder de todo pueblo y ejército que se proponga.

Vanessa Ives

Dentro de toda esa fantasía de mundos de terror gótico y sobrenatural que es 'Penny Dreadful', Eva Green interpreta magistralmente a Vanessa Ives. Vanessa es la gran heroína de la serie, con un poder psíquico que la atormenta. Un personaje capaz de comerse toda escena en la que salga.

Penelope Riera Álvarez

Termino con alguien que, si bien puede que no sea tan objetivamente heroína como otras, o que no sea relevante en su campo como puede serlo Knope o Florrick, es sin duda una mujer a reivindicar. Se trata de Penélope Álvarez, la madre de la familia protagonista de 'Día a día' interpretada por Justina Machado. Una madre luchadora de procedencia cubana que intenta sacar a su familia adelante y que no permite que ni su condición de mujer, ni el hecho de ser hispanos sea condicionante para llevar una vida tranquila.

Estas son mis favoritas, ¿y las vuestras?