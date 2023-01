¡Cuidado con la Noche de Reyes! 6 películas sobre regalos que nunca deberías haber abierto

Recibir un regalo no siempre te da alegría, ya que hay muchas posibilidades de que lo que vaya dentro de la caja no sea exactamente lo que querías... y el cine nos lo ha enseñado en múltiples ocasiones. Vamos a ver algunas de esas esas películas en las que nos quedó claro que la intención no siempre es lo que cuenta.

'El Regalo'

Llaman a la puerta y hay un regalo esperándote fuera. De parte de tu vecino, una persona cordial pero algo inquietante, que además es un viejo compañero del instituto pero parece que guarda un oscuro secreto... ¿Lo abrirás?

'Gremlins'

Cuando dicen que es mejor no regalar animales, la cosa va en serio. Porque aunque lo que salga de la caja sea un adorable bichejo con pinta de peluche, viene con instrucciones: no mojarlos, no darles de comer después de medianoche y que no les dé la luz del sol. ¿Qué podría salir bien?

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

Regalar a tu grupo de amigos es complicado y más si uno de ellos es rico y decide enviaros a todos unas misteriosas cajas encriptadas, llenas de acertijos. Yo que tú me lo pensaría dos veces antes de abrirla... a no ser que seas Benoit Blanc y tengas mono de investigación.

'Muñeco diabólico'

Cuidado con regalar muñecos a vuestros hijos. No os dejéis engañar por esa carita amistosa y sus simpáticas frases enlatadas: puede tener el espíritu de un asesino en serie dentro, esperando el momento oportuno para lanzarse a acuchillar inocentes.

'Haru en el reino de los gatos'

Saber rechazar un regalo también es importante. Aunque claro, cuando salvas a un gato, lo último que te esperas es que venga un ejército entero de gatos para llenarte la casa de hierba gatera, como agradecimiento por haber ayudado a su líder gatuno. Cuando te ves arrastrada al reino de los gatos contra tu voluntad, ya no te parecen tan graciosos.

'Jumanji'

Ojo también si os regalan un juego de mesa (o lo encontráis escondido por casa y pensáis que es vuestro regalo de Navidad). Porque quizá acabas cayendo en la casilla equivocada y pasas 26 años atrapado en la jungla, o provocas una estampida, se te inunda la casa, te conviertes en mono... nunca se sabe.