'Fast & Furious 7': todas las escenas de Paul Walker donde no es realmente el actor y cómo acabaron la película tras su trágica muerte

La trágica muerte de Paul Walker se produjo cuando todavía no había finalizado el rodaje de 'Fast & Furious 7', película que esta noche podréis ver en Cuatro a partir de las 22:15. Eso provocó un parón de varios meses en las grabaciones para ver cómo seguían adelante. Durante unos días se llegó a hablar de una posible cancelación, pero finalmente se optó por completar la película y echar mano de los retoques digitales para completar la historia de Brian O'Conner en esta popular franquicia.

Resucitando digitalmente a Paul Walker

Lo primero fue hacer los ajustes necesarios en el guion y luego contactar con Weta Digital para alterar 260 planos para los que necesitaban que Walker apareciera en pantalla. Una medida clave para ello fue contar con la ayuda de Caleb y Cody, hermanos de Paul Walker, y John Brotherton para cumplir la función de dobles de cuerpo en esas escenas. En el vídeo debajo de estas líneas podréis ver un poco mejor el proceso.

Una vez grabadas, desde Weta se recurrió a metra y tomas falsas del trabajo de Walker a lo largo de otras películas de la franquicia para recrearlo de forma convincente a través del uso de la tecnología digital. Luego los responsables de 'Fast & Furious 7' hicieron todo lo posible para que no se supiera en qué escenas no era él para no distraer al público. El resultado fue la película más taquillera de toda la franquicia con unos ingresos mundiales de 1.516 millones de dólares.

Sin embargo, con el tiempo se han conocido todas ellas que repasamos a continuación, centrándonos únicamente en aquellas que se le ve la cara, incluyéndolas además por orden de aparición en la película:

Brian mete a su hijo en la parte de atrás una minivan

Brian charla con Mia mientras revisa algo en el ordenador (también el abrazo y beso posteriores)

La conversación con Toretto en el avión

Brian sonríe mientras está en una piscina con Toretto y el resto de la Familia

La huida en coche por las alturas en Dubai con Brian en el asiento de copiloto (incluyendo los primeros planos de Walker)

Brian sujetando el disco duro tras saltar del coche en Dubai





Conduciendo un coche mientras Toretto ayuda a Mr. Nobody

La familia vuelve a Los Angeles y planea su siguiente movimiento

El final de la pelea contra el personaje de Tony Jaa

La llamada a Ramsey

Con Mia en la playa

La despedida de Brian al final de la película

¿Os disteis cuenta de todos ellos mientras veíais la película?