Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (23-25 de abril): 'La Roca', 'Harry Potter y el cáliz de fuego' y más

Retomamos en Espinof nuestro repaso al mejor cine que pueden verse en la televisión española en abierto tras una semana de parón por vacaciones de quien esto escribe. En esta ocasión son nueve las películas elegidas que podrán verse gratis en abierto en un canal de alcance nacional este fin de semana del 23 al 25 de abril.

Os recuerdo que se trata de una selección personal. ¿Qué quiere decir eso? Que las elijo siguiendo mi criterio personal, dejando fuera aquellos títulos que no he visto, tengo demasiado olvidados o han aparecido en un artículo similar durante los últimos tres meses, cifra que me planteo ampliar hasta los seis próximamente...

Viernes 23 de abril

'Salvar al soldado Ryan'

Una de las películas bélicas más emblemáticas de todos los tiempos. Yo reconozco que me cuesta un poco empatizar con ella a nivel argumental, pero dejando eso de lado, Spielberg se luce en la puesta en escena, sobre todo en su sensacional arranque.

22:00 en DMAX

'Todo sobre mi madre'

Una de las cumbres del cine de Pedro Almodóvar, un intenso y fascinante melodrama que nos descubrió a Antonia San Juan. Eso sí, el protagonismo recae sobre una prodigiosa Cecilia Roth reflejando todo el dolor que sufre su Manuela.

22:00 en La 2

'Harry Potter y el cáliz de fuego'

Una adaptación más servicial que la anterior entrega pero que también funciona como un punto y aparte en la franquicia gracias a cómo se desarrolla ese torneo de magia que sirve para reunir a varias escuelas de magia en Hogwarts, sirviendo para que la oscuridad entre de forma definitiva en este universo.

22:30 en FDF

Sábado 24 de abril

'Con Air (Convictos en el aire)'

Una película de acción única, empezando por el gran reparto que tiene liderado por un carismático Nicolas Cage, siguiendo por un tono lúdico que sabe equilibrar la sensación de amenaza con un sentido del humor muy agradecido, y continuando por un gran uso de las escenas de acción.

22:00 en Paramount

'Shoot 'Em Up (En el punto de mira)'

Una de mis comedias de acción favoritas, ya que se nota el mimo con el que están ejecutadas las escenas más contundentes, pero es que además está todo supeditado a ese tono casi más propio de una serie de dibujos animados. Es un crimen que su director no haya vuelto a rodar película alguna y también que Clive Owen no se convirtiera en un nuevo icono del género.

0:15 en Neox

'Captain Fantastic'

La película de Matt Ross posee cierta vocación pedagógica que puede indigestarse a algunos espectadores, pero la forma de retratar esa peculiar familia con Viggo Mortensen como patriarca tiene un encanto incuestionable, y además se preocupa de proponer una serie de reflexiones estimulantes como todo lo que rodea al uso de la palabra interesante.

0:15 en Antena 3

Domingo 25 de abril

'La Roca'

Probablemente mi película de acción favorita de los años 90. En ella se percibe el estilo de Michael Bay antes de que se descontrolase en lo referente a los guiones, cuenta con una pareja de héroes inolvidable con Nicolas Cage y Sean Connery, quienes se enfrentan a un buen villano con el rostro de Ed Harris. Una de esas propuestas tan entretenidas que sigues disfrutando de ella muchísimo sin importar las veces que la hayas visto ya.

22:00 en Paramount

'American Gangster'

Un intenso thriller criminal que no tiene tanta buena prensa como otros trabajos de Ridley Scott, pese a que aquí su aportación resulta esencial para elevar aún más una propuesta ya de por sí notable. Ojo también al gran trabajo de su reparto encabezado por Russell Crowe y Denzel Washington.

23:25 en La 1

'Apocalypse Now'

Curioso que el mismo fin de semana tengamos la oportunidad de ver en abierto dos cimas del cine bélico. Aquí Coppola se sumergió a fondo en la guerra de Vietnam para dar forma a una obra titánica y exigente que muestra la locura y sinrazón tanto de la guerra como del propio ser humano. Repleta de escenas míticas, sabe cómo ir creciendo hasta que todo explota con la aparición de Marlon Brando.

0:40 en Trece

