Qué ver si 'Halloween: El final' te deja con ganas de más: 3 inesperadas influencias de David Gordon Green para el desenlace de la saga disponibles en streaming

Nada termina muerto del todo, especialmente si se trata del mal. Es una lección que aprendimos de John Carpenter en 'La noche de Halloween' original y es algo que intenta plasmar David Gordon Green en su trilogía de reboot de dicha película, especialmente en su conclusión con 'Halloween: El final'. Porque se vende como el gran final, pero bien en el fondo sabemos que la franquicia volverá de una manera u de otra.

Más allá de eso, vamos a poner un poco más el foco en la última cinta de Gordon Green. Concretamente, vamos a recuperar tres inesperadas influencias de la película que el propio director ha revelado en diferentes entrevistas. Tres interesantes obras, no todas enmarcables en el terror, que han dado forma de una manera u de otra a la última lucha contra Michael Myers y que se pueden ver en streaming.

'Mi guardaespaldas' ('My Bodyguard', 1980)

Dirección: Tony Bill. Reparto: Chris Makepeace, Adam Baldwin, Matt Dillon, Paul Quandt, Joan Cusack.

Una olvidada cinta adolescente, con toques de dramedia, no parece la elección más obvia como referencia a la hora de hacer un slasher ultraviolento y desmadrado. No obstante, Gordon Green asegura que la emoción y el mensaje de la película le marcaron profundamente de niño y quiso replicar ambas a la hora de abordar 'Halloween: El final'.

Y, en cierto modo, no es difícil entender cómo marca su manera de enfocar la saga. La peli de Tony Bill aborda de manera directa el bullying, con algo de ligereza pero también con cierta brutalidad, especialmente en su notable tramo final. La manera en la que se produce una escalada de la violencia en esta película es una idea que late tanto en 'Halloween Kills' como en esta.

'Amenaza en la noche' ('Butcher, Baker, Nightmare Maker', 1981)

Dirección: William Asher. Reparto: Jimmy McNichol, Susan Tyrrell, Bo Svenson, Marcia Lewis, Julia Duffy.

Clave para el desarrollo de esta trilogía reboot es la exploración de la relación entre el psicópata Michael Myers y su víctima Laurie Strode, tan conflictiva como cargada de detalles complejos que la vuelven inquebrantable. Una complejidad que sin duda late, con ciertas diferencias, en esta película de William Asher.

La obsesión de una tía con cuidar al hijo de su hermana, fallecida con su marido en un trágico accidente, es llevado a interesantes y perversos extremos en un slasher competente con ligeras herencias de 'Viernes 13'. En su apariencia modesta va dejando detalles dramáticos potentes, especialmente a través del personaje de Susan Tyrrell y con la aparición chunga del policía intolerante. Detalles que no sorprende que llamen a Gordon Green.

'Christine' (1983)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Harry Dean Stanton, Robert Prosky.

No podía faltar tampoco John Carpenter, aunque esta vez no sea con su 'La noche de Halloween' sino con una de sus infravaloradas joyas que se valoró como un mero encargo que llegó para rescatarlo del chasco comercial que había supuesto 'La cosa'. Pero no confundirse, hay aquí elementos de notable película de Carpenter y de gran adaptación de Stephen King.

Una formidable pieza de terror automovilístico donde el director logra dotar de carisma a la historia sin renunciar de todo a la ridiculez inherente al concepto del "coche diabólico". Una bien afilada pieza de rock and roll endiablado que se luce en las secuencias de asesinato, tan bien rodadas que algunas se te quedan completamente grabadas en la mente.

La crítica en Espinof