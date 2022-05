Qué ver de Stephen King: tres infravaloradas adaptaciones disponibles en streaming si 'Ojos de fuego' te deja con ganas de más

El mundo de las novelas de Stephen King es una fuente inagotable para que Hollywood realice explotación de propiedades intelectuales. El mejor ejemplo es el reciente estreno de 'Ojos de fuego', una nueva -y decepcionante- versión de Blumhouse casi treinta años después de la primera adaptación de Mark L. Lester con Drew Barrymore.

Esa película de 1984 es un ejemplo de adaptación del maestro del terror no considerada de primera línea, pero es una muy sólida propuesta que funcionará mejor que la nueva versión. Aunque yo personalmente me quedo con estas tres infravaloradas piezas, todas disponibles en streaming, que llevaron bien la obra de King a la gran pantalla y merecen más que esa consideración de obras menores que han recibido.

'Christine' (1983)

Director: John Carpenter. Reparto: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Harry Dean Stanton, Robert Prosky.

No sólo esta historia de un coche diabólico y su corrompido dueño se ha considerado como un King menor, sino también como un John Carpenter menor que hizo un apaño para resarcirse del fracaso comercial de 'La cosa'. Quizá toca ir reconociendo la valía de una formidable pieza de terror automovilístico cuya influencia está haciéndose cada vez más notoria gracias a películas dispares como 'Titane' o 'The Batman'.

Aquí Carpenter logra dotar de carisma a la historia sin renunciar de todo a la ridiculez inherente al concepto del "coche diabólico". También muestra el momento dulce creativo que vivía en las secuencias de asesinato, dejando algunas que se te quedan grabadas de lo bien realizadas que están. No es una perfecta sinfonía como otras películas del director de los ochenta, pero es una bien afilada pieza de rock and roll endiablado.

'Cujo' (1983)

Director: Lewis Teague. Reparto: Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly, Danny Pintuaro, Christopher Stone, Ed Lauter.

Un poco como la anterior, pero cambiando "coche diabólico" por "perro diabólico". Esta película de Lewis Teague -que repetiría con King poco después con la antología 'Los ojos del gato'- se centra en el ejercicio de película de monstruo a escala reducidísima, con la mayor parte de la acción teniendo lugar en un coche y con un San Bernardo merodeando al mismo.

Un pequeño ejercicio de cine de supervivencia y de horror inexplicable que cuenta con un ritmo sólido, un estupendo trabajo de maquillaje y producción para mostrar la corrupción del perro "maligno" y habilidad para sacar bastante con muy poco. A veces no se necesita más que eso.

'El juego de Gerald' ('Gerald's Game', 2017)

Director: Mike Flanagan. Reparto: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Henry Thomas, Kate Siegel, Carel Struycken.

A Mike Flanagan se le está quedando cara de gran adaptador de King de esta era, ya sea llevando literalmente sus novelas a pantalla o dejando notar su influencia en obras como 'Misa de medianoche'. Aunque su trabajo de referencia en este aspecto va a ser su 'Doctor Sueño' -especialmente el fabuloso montaje del director-, hay que reconocer la importancia de 'El juego de Gerald'.

Es posible que sin este acertado film para Netflix no tuviéramos la posibilidad de ver a Flanagan expandiendo su talento, incluyendo su series como 'La maldición de Hill House'. El director consigue un ejercicio de paranoia y angustia minimalista, que mantiene la tensión incluso cuando necesita tirar de flashbacks. Mantiene el gran nivel hasta su cuestionable final, pero no sería una adaptación fiel si no tuviera también un final algo pocho.

