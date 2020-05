El origen perdido de 'Halloween': el corto que John Carpenter rodó siendo estudiante se libera al público por primera vez

Mucho se ha hablado de los primeros cortos de estudiante de Dan O’ Bannon y John Carpenter como germen de lo que luego vendría a ser una renovación del cine de terror y ciencia ficción modernos. En el caso de Carpenter, escribió y dirigió ‘Captain Voyeur’ para una clase de introducción al cine en la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, en 1969, un corto de aproximadamente ocho minutos de duración con conexiones visuales y temáticas con ‘La noche de Halloween’ (Halloween, 1978).

El trabajo es en blanco y negro y ha aparecido en youtube en el canal Public Domain Films, pese a que se había descubierto por primera vez en 2011, hoy 51 años después de su grabación. El corto había sido proyectado en algún festival de cine por el mundo y se había incluido como extra en la edición especial británica de ‘Asalto a la comisaría del distrito 13’ (Assault on Precinct 13, 1976) en 2016, pero salvo esa forma de conseguirlo, no estaba a disposición libre del público de forma gratuita y global hasta ahora.

Dino Everett, fue el archivista que descubrió ‘Captain Voyeur’ entre los materiales de preimpresión de negativos del archivo de imágenes en movimiento Hugh M. Hefner de la USC. Everett llevaba trabajando allí solo un año, y escuchaba rumores de que Carpenter había robado sus cortos de la escuela, propietaria de las obras antes de irse, pero él no lo creía. Mientras trajaba, encontró un negativo, afortunadamente en muy buen estado del film de un joven director de 21 años, 9 años por delante de su primer gran éxito.

El capitán pervertido

En medio de la proyección apareció un crédito escrito a mano que ponía "Escrito y dirigido por John Carpenter". El archivo de Hefner se encargaó de la restauración utilizando la subvención de una beca de 1.000 dólares de la National Film Preservation Foundation (NFPF), destinada a la preservación de noticiarios, películas de la era del cine mudo, documentales, películas caseras culturalmente importantes, piezas de vanguardia y producciones independientes en peligro que acaban olvidadas y sin posibilidad de preservación comercial.

‘Captain Voyeur’ no exactamente de terror. Es más bien una parodia de los superhéroes con temas de cine de desviados sexuales y comedia negra. Sigue a un hombre aburrido en su trabajo de oficina que mira a una compañera y la sigue a su casa como un stalker. Como el asesino de Haddonfield, se pone una máscara, pero aquí tiene un punto de parodia, ya que se pone un traje de superhéroe, y va espiando a vecinos que están realizando distintos encuentros sexuales, una pareja en una cama o una dominatrix en plena sesión de sado maso.

El tono se va enrareciendo hasta que llega a casa de su compañera y la espía desde la ventana mientras se cambia, no sabemos hasta donde llegaría con sus intenciones asesinas pero esta le acaba disparando sin mediar palabra como forma de defensa. En solo ocho minutos, Carpenter deja diseminados muchas de sus obsesiones de sus primeros éxitos, especialmente, claro su slasher fundacional, el clásico del cine de terror ‘La noche de Halloween’ (Halloween, 1978).

Los primeros brotes del terror suburbano

Los planos de la suburbia en tinieblas, siguiendo al pervertido por calles silenciosas y llenas de sombras, acechando un vecindario tranquilo tiene ya puntos en común con la imagen de Michael Myers deambulando por los barrios residenciales de Haddonfield. Hay otros detalles más concretos, como cuando el voyeur se pone un par de anteojos sobre su máscara, de la misma manera que Myers los ponía sobre la sábana que cubría su cabeza en uno de los asesinatos más célebres del famoso film.

Al igual que en el slasher de 1978, el Capitán Voyeur recibe un disparo frente a la ventana y cae, para ser observado después desde el marco, además, la mujer acosada tiene alguna semejanza con una joven Jamie Lee Curtis y en ocasiones hay planos desde el punto de vista del stalker. El visor que utiliza y su aire voyeur de ‘El fotógrafo del pánico’ (Peeping Tom, 1960) que Carpenter perfeccionaría en ‘Alguien me está espiando’ (Someone is Watching Me!, 1978) con un vínculo temático aún más importante.

‘Captain Voyeur’ se habría hecho antes de ‘The Resurrection of Broncho Billy’ (1970), el western para el que Carpenter coescribió el guion, editó y compuso la música como parte de un equipo en la USC, ganando un Premio de la Academia al mejor cortometraje de acción real, mientras que este ya dejaba claras las filias por el cine del oeste del director, hasta este momento no se podía comprobar con toda seguridad que muchas claves de su cine ya estaban cociéndose entre fiestas universitarias y clases, no es cosa menor la aparición de esta joya.