Qué ver si te gusta 'Men': 3 películas de terror folk disponibles en streaming para cancelar la reserva en la casa rural

Con muy directas referencias al patriarcado y la masculinidad tóxica, además de puntuales desviaciones hacia la alegoría sobre la historia de la humanidad, la mitología cristiana y la conexión con la naturaleza, se ha estrenado la singular 'Men'. La ambiciosa nueva obra de Alex Garland no hace prisioneros en una película atrevida, visualmente sugerente y con interesante ambientación rural.

Sus referencias al terror folk son más sutiles que las de otras cintas que hemos visto en los últimos años. Aun así, ese horror de localización remota está insertada en su ADN, y por ello la recomendación de hoy va en esa línea. Tres películas de este subgénero, todas en streaming, con las que dejarte al menos con la duda de si cancelar la escapadita al campo que tenías pensada para el fin de semana.

'El hombre de mimbre' ('The Wicker Man', 1973)

Dirección: Robin Hardy. Reparto: Edward Woodward, Christopher Lee, Britt Ekland, Diane Cilento, Ingrid Pitt.

Dicho por el propio Garland: "toda película de horror folk posterior a 'El hombre de mimbre' le debe algo". Un clásico seminal que sigue siendo muy influyente en el terror moderno, no sólo el que se va al campo. El fundamentalista gendarme inglés se da de bruces con un poder que no puede reprimir a la fuerza en un film descarnado y candente que no pierde fuerza con el tiempo.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

'El apóstol' ('Apostle', 2018)

Dirección: Gareth Evans. Reparto: Dan Stevens, Michael Sheen, Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milner.

A falta de poder meter algunos de los salvajes esfuerzos recientes de Ben Wheatley, no está mal dejarse caer por la peculiar desviación al terror de Gareth Evans, al que tenemos íntimamente ligado a la acción. Aquí recurrió a los clásicos del terror inglés para hacer una película desatada y excesiva con mensaje de respeto a la naturaleza y mordaz comentario a las comunidades fundamentalistas. Incluso siendo imperfecta fue una interesante digresión que es uno de los originales más extraños del catálogo de Netflix.

Ver en Netflix | La crítica en Espinof

'Midsommar' (2019)

Dirección: Ari Aster. Reparto: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Ellora Torchia.

Volvemos finalmente a A24, que parece ser una de las mayores impulsoras para el retorno del subgénero folk, con una de sus películas de referencia. El mal viaje -y peor ruptura- de Ari Aster por el folklore norteño conecta en varias partes con la peli de Garland -y sus finales incluso riman de manera interesante-, aunque ha transcendido por sí misma por la atmósfera extenuante, el horror a flor de piel y la fascinante inmersión en el trauma de su protagonista -magistral Florence Pugh-.

Ver en Amazon Prime Video y en Movistar+ | La crítica en Espinof