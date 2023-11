Quién es quién en 'Madame Web'. Guía práctica para no perdernos con tanta Spider-Woman en la película del universo Spider-Man

No sé vosotros, pero cada vez que sale un tráiler de algunas de las películas del Universo Spiderman de Sony, me cae como una sorpresa. El último, el de 'Madame Web' no es una excepción, sobre todo porque no me esperaba que se animasen a expandirse por este rincón de trepamuros femeninos con personajes quizás no del todo conocidos por el gran público.

Lo que no quiere decir que no sean interesantes, ya que lo son. Y bastante. Pero, por si acaso nos perdemos, vamos a repasar brevemente quién es quién entre los personajes principales de la película.

Madame Web (Dakota Johnson)

Creada por Denny O'Neil y John Romita Jr. en 1980, Cassandra Webb es, al menos en los cómics, una mutante. Esta mutación le dio poderes de clarividencia y precognición pero también sufre de miastenia grave, una enfermedad autoinmune y crónica que la dejó paralizada. Por lo que vemos, al menos en el tráiler, no parece que la vayamos a ver (de momento) de esa manera en la película. Sí que la hemos visto en televisión de este modo en la serie de Spiderman de los 90.

Su presencia ha sido algo intermitente en el lore arácnido con hitos como el ser la abuela de Charlotte Witter, una de las Spider-Woman (villana en esta ocasión) cuyo gran hito fue robar los poderes a las otras Spider-women. Por otro lado, también tiene relación tanto con Mattie Franklin como con Julia Carpenter, de hecho es a esta última a la que "traspasa" sus poderes psíquicos antes de morir.

Julia Carpenter: Spider-Woman (Sydney Sweeney)

Seguimos con el dúo de Spider-Women que tenemos en el tráiler. La primera es Julia Carpenter, la segunda en llevar este título (la primera fue Jessica Drew). Debutando en las 'Secret Wars' de Jim Shooter y Mike Zeck (1984), la joven fue amiga de universidad de Val Cooper asesora de Seguridad Nacional normalmente ligada con los mutantes. Fue esta amistad la que convenció a Carpenter para formar parte de un estudio atlético sin sospechar que estaba siendo sujeto de un experimento de un proyecto gubernamental.

Por "accidente" se le inyectó una mezcla de extractos de veneno de araña y plantas que le dieron podres similares a los de Spiderman. Poco después de las Secret Wars, se uniría a la Fuerza de la Libertad, equipo gubernamental formado principalmente por miembros de la Hermandad de mutantes diabólicos. Durante años estuvo ligada con diversos grupos de héroes, incluyendo Los Vengadores. Tras perder y recuperar sus poderes, operaría bajo el nombre de Arachne para, finalmente, suceder a Webb.

Mattie Franklin: Spider-Woman (Celeste O'Connor)

Saltamos de década para ver de dónde viene la otra Spider-Woman de la película, la tercera de los cómics y, quizás, una de las de más breve recorrido. Creada por John Byrne y Rafael Kayanan, Martha es la problemática sobrina de Marla (la esposa de J. Jonah Jameson) que logra poderes en una reunión organizada por Norman Osborn. Como gran fan de Spiderman, decidirá "sustituirle" en uno de los retiros de Peter Parker. Poco después se aliaría con Drew y Madame Webb para detener supervillanos.

Años después, la veríamos en una saga de 'Alias', con Jessica Jones intentando rescatarla junto a Jessica Drew de un cautiverio en el que un narco la tuvo sedada y drogada durante un tiempo obligándola a producir la droga conocida como Hormona de Crecimiento Mutante y, también, a ejercer la prostitución.

Anya Corazón: Araña (Isabela Merced)

El personaje de más reciente creación (Joe Quesada, Fiona Avery y Mark Brooks en 2004) de todos los que tenemos por aquí, al menos en cuanto al reparto principal. En esta ocasión, junto con el villano, del que hablaremos a continuación, los orígenes de los poderes arácnidos de la joven chica son místicos, concretamente de la Sociedad Araña, un clan en cuya guerra con la Hermandad de la Avispa se ve accidentalmente involucrada.

Una vez salvada de la muerte recibirá poderes y, bueno, ya sabéis como sigue la cosa. En un momento dado perderá los poderes pero eso no le impedirá seguir actuando de heroína tanto es así que empezará a ser conocida como Spider-Girl.

Ezekiel Sims (Tahar Rahim)

En lo personal lo que más me ha llamado la atención del tráiler es que el siniestro Spiderman no es otro que Ezekiel Simms. Creado por J.M. Straczynski y John Romita Jr. en su electrizante (pero caída algo en desgracia por su último tramo) etapa, se trata de un empresario multimillonario que obtuvo de manera ritual poderes arácnidos.

Obsesionado por la parte mística y totémica del mundo arácnido, contactó por primera vez con Peter Parker, Spider-Man, para advertirle de la existencia de Morlun, un ser "vampírico" que se alimenta de tótems. Y Parker es uno de ellos. Desde entonces será un secundario habitual del personaje, incluyendo tramas oscuras como el hecho de haber tenido encerrada durante años a Cindy, chica a la que picó la misma araña que a Peter.

Cacería macabra en el pasado

Sin saber muy bien qué nos encontraremos en 'Madame Web', me quiero detener en el hecho de que hay una historia que termina uniendo a este variopinto grupo de arácnidos: 'Cacería macabra'. Publicada entre 2009 y 2010 esta saga arácnida de Joe Kelly y Michael Lark proponía una cacería en la que la hija y la esposa del entonces fallecido Kraven el Cazador inician una caza letal que resulta en la muerte de varios de estos personajes.

Sin embargo, el tráiler parece confirmar otra cosa. No solo es una historia de orígenes sino también estaría ambientada varios años en el pasado en la cronología arácnida. La pista no solo es lo jóvenes que aparecen tanto Madame Web como Ezekiel sino también que solo es en los "flashforwards" cuando vemos a las "Spider-Women" en plena acción y disfraz.

Pero hay otra pista: según IMDb, Adam Scott interpreta a un tal Ben Parker. Sí, el tío Ben. No solo tenemos a un pariente de Spiderman, sino a la mismísima madre, la Mary Parker de Emma Roberts, aparecerá por ahí.

