Premios Óscar 2023: la quiniela con los favoritos y pronósticos de los ganadores en la gran noche del cine de Hollywood

Este domingo 12 de marzo se celebra una 95ª ceremonia de entrega de los premios Óscar que, a diferencia de la del año pasado y pese a lo que puedan sugerir algunas de sus categorías, tiene unos cuantos frentes abiertos en los que la victoria es poco menos que impredecible. Pero no os preocupéis, que si queréis fulminar a vuestros amigos en las porras de rigor, estoy aquí para echaros un cable.

A continuación os dejo mis pronósticos de lo que ocurrirá en la última cita de la temporada de premios 2022-2023 tanto en las categorías principales como en las injustamente consideradas como secundarias. Dicho esto, no me hago responsable de potenciales pérdidas económicas si os venís arriba apostando, que conste en acta.

Categorías principales

Mejor película

Nominadas: Sin novedad en el frente, Avatar: El sentido del agua, Almas en pena de Inisherin, Elvis, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman, Tár, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza, Ellas hablan.

Mi ganadora: Todo a la vez en todas partes.

El bombazo indie de 2022 ha arrasado en lo que llevamos de temporada de premios, y sus victorias en los premios de los sindicatos de guionistas, de productores y de actores aseguran el Óscar a la mejor película.

Mejor dirección

Nominados: Martin McDonagh por 'Almas en pena en Inisherin', Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes', Steven Spielberg por 'Los Fabelman', Todd Field por 'Tár', Ruben Ostlund por 'El triángulo de la tristeza'.

Mis ganadores: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'.

En toda la historia, sólo ocho ganadores del premio del sindicato de directores no han alzado el Óscar, y en esta ocasión no parece que los Daniels sean otra de las pocas excepciones que confirman la regla. Tampoco hay competición en esta categoría.

Mejor actriz

Nominadas: Cate Blanchett por 'Tár', Ana de Armas por 'Blonde', Andrea Riseborough por 'To Leslie', Michelle Williams por 'Los Fabelman', Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'.

Mi ganadora: Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'.

La primera categoría en la que hay algo de disputa es en la de mejor actriz. El simple nombre de Cate Blanchett ya invita a pensar en Óscar, pero el sindicato de actores optó por Michelle Yeoh, así que el BAFTA de Blanchett no parece ser suficiente excusa para triunfar el domingo. Tres de tres para 'Todo a la vez en todas partes'.

Mejor actor

Nominados: Austin Butler por 'Elvis', Colin Farrell por 'Almas en pena en Inisherin', Brendan Fraser por 'La ballena', Paul Mescal por 'Aftersun', Bill Nighy por 'Living'.

Mi ganador: Austin Butler por 'Elvis'.

Seguimos con las batallas interpretativas con otro duelo muy difícil de pronosticar. Brendan Fraser se llevó el gato al agua en los premios del sindicato de actores, pero el Globo de Oro de Austin Butler y, especialmente, su victoria en los BAFTA por encima de intérpretes británicos e irlandeses nos deja con un empate técnico sobre la mesa. Vamos con Butler, pero con la boca MUY pequeña, ya que la última vez que un actor ganó en esta categoría por un papel en una cinta no nominada a la mejor película fue en 2009.

Mejor actriz de reparto

Nominadas: Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever', Hong Chau por 'La ballena', Kerry Condon por 'Almas en pena en Inisherin', Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes', Stephanie Hsu por 'Todo a la vez en todas partes'.

Mi ganadora: Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'.

Aquí tenemos un duelo a tres bandas entre Angela Bassett, Kerry Condon y Jamie Lee Curtis. Bassett se llevó el Globo de Oro y el Critics Choice, Condon el BAFTA —aunque jugaba en casa— y Curtis el premio del sindicato de actores. Por el momento, todo parece apuntar a que esta última está un poquito más cerca de alzarse con la estatuilla.

Mejor actor de reparto

Nominados: Brendan Gleeson por 'Almas en pena en Inisherin', Brian Tyree Henry por 'Causeway', Judd Hirsch por 'Los Fabelman', Barry Keoghan por 'Almas en pena en Inisherin', Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'.

Mi ganador: Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'.

No hay lugar a dudas. Ke Huy Quan lleva arrasando toda la temporada de premios en esta categoría y va a volver a hacerlo en los Óscar. Sin más.

Mejor guión original

Nominadas: Almas en pena en Inisherin, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman, Tár, El triángulo de la tristeza.

Mi ganadora: Todo a la vez en todas partes.

¿Merece 'Almas en pena de Inisherin' el Óscar al mejor guión original? Absolutamente. ¿Lo va a ganar 'Todo a la vez en todas partes' después de su victoria en los premios del sindicato de guionistas? También, aunque por muy poquito.

Mejor guión adaptado

Nominadas: Sin novedad en el frente, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Living, Top Gun: Maverick, Ellas hablan.

Mi ganadora: Ellas hablan.

'Sin novedad en el frente' ha hecho mucho ruido tanto en las nominaciones como en la temporada de premios, y ha trascendido que hay muchos académicos enamorados de ella, pero la victoria de 'Ellas hablan' en los premios el sindicato de guionistas la posicionan un poquito mejor para llevarse el gato al agua en la foto finish.

Mejor película internacional

Nominadas: Sin novedad en el frente, Argentina 1985, Close, Eo, The Quiet Girl.

Mi ganadora: Sin novedad en el frente.

'Sin novedad en el frente' se ha llevado nueve nominaciones por algo, y no va a irse de vacío en la categoría de mejor película internacional. Claro cristalino.

Mejor película documental

Nominadas: All that Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters, Navalny.

Mi ganadora: Navalny.

El panorama internacional marcado por la invasión de Rusia a Ucrania hace que este documental sobre el opositor ruso titular sea el mejor posicionado de su categoría. Además, tiene el beneplácito del sindicato de productores y de los BAFTA.

Mejor película de animación

Nominadas: Pinocho de Guillermo del Toro, Marcel the shell with shoes on, El gato con botas: Último deseo, El monstruo marino, Red.

Mi ganadora: Pinocho de Guillermo del Toro.

La maravillosa 'Pinocho de Guillermo del Toro' se ha llevado el Globo de Oro, el BAFTA, el Critics Choice, el premio del sindicato de productores y se va a llevar el Óscar.

Otras categorías

Mejor montaje

Nominadas: Almas en pena en Inisherin, Elvis, Todo a la vez en todas partes, Tár, Top Gun: Maverick.

Mi ganadora: Todo a la vez en todas partes.

Mejor fotografía

Nominadas: Sin novedad en el frente, Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, Elvis, El imperio de la luz, Tár.

Mi ganadora: Sin novedad en el frente.

Mejor diseño de producción

Nominadas: Sin novedad en el frente, Avatar: El sentido del agua, Babylon, Elvis, Los Fabelman.

Mi ganadora: Babylon.

Mejor vestuario

Nominadas: Babylon, Black Panther: Wakanda Forever, Elvis, Todo a la vez en todas partes, El viaje a París de la señora Harris.

Mi ganadora: Elvis.

Mejor maquillaje y peluquería

Nominadas: Sin novedad en el frente, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Elvis, La ballena.

Mi ganadora: Elvis.

Mejor música

Nominadas: Sin novedad en el frente, Babylon, Almas en pena en Inisherin, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman.

Mi ganadora: Babylon.

Mejor sonido

Nominadas: Sin novedad en el frente, Avatar: El sentido del agua

The Batman, Elvis, Top Gun: Maverick.

Mi ganadora: Top Gun: Maverick.

Mejor canción original

Nominadas: 'Applause' de 'Tell It Like a Woman', 'Hold my hand' de 'Top Gun: Maverick', 'Lift me up' de 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Naatu Naatu' de 'RRR', 'This is a Life' de 'Todo a la vez en todas partes'.

Mi ganadora: 'Naatu Naatu', de 'RRR'.

Mejores efectos visuales

Nominadas: Sin novedad en el frente, Avatar: El sentido del agua, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Top Gun: Maverick.

Mi ganadora: Avatar: El sentido del agua.

Mejor cortometraje de ficción (acción real)

Nominados: An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupille, Night Ride, The Red Suitcase.

Mi ganadora: An Irish Goodbye.

Mejor cortometraje de ficción (animación)

Nominados: The Boy the Mole The Fox ad the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks, An Ostrich told me the world is fake and I think i believe it.

Mi ganador: The Boy the Mole The Fox ad the Horse.

Mejor cortometraje documental

Nominados: The Elephant Whisperers, Haulout, How do you measure a year?, The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gat

Mi ganador: The Elephant Whisperers.