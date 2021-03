Las siete mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (12-14 marzo): 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum', 'El señor de los anillos: Las dos torres' y más

Otro domingo está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita con las mejores películas que pueden verse gratis en abierto estos días. En esta ocasión son siete los títulos elegidos que se emiten en un canal español de alcance nacional.

Os recuerdo que se trata de una selección personal en la que no entran aquellas cintas que no haya visto, que tenga demasiado olvidadas como para ser justo recomendarlas o que hayan aparecido en un artículo similar durante los últimos tres meses. Hay que premiar la variedad y no a los programadores perezosos.

Viernes 12 de marzo

'Solas'

El intenso drama con el que Benito Zambrano debutó en la dirección de largometrajes. Una película que explora la soledad compartida entre tres personajes que sirva para ver si hay algo para tener esperanza en el futuro tras lo duro que ha sido todo lo que les ha tocado vivir. Ojo a las actuaciones de sus protagonistas, en especial las de Ana Fernández y María Galiana.

22:00 en La 2

'La novena puerta'

No es la mejor película basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte -ese honor sigue perteneciendo aún hoy a 'El maestro de esgrima'-, pero este misterio de corte satánico firmado por Roman Polanski sí que sobresale entre sus adaptaciones, logrando dar con el tono juguetón adecuado y creando una atmósfera que te incita a seguir con curiosidad lo que sucede.

23:50 en Mega

Sábado 13 de marzo

'Maverick'

Puesta al día de una mítica serie de televisión que sirvió para reunir de nuevo al director Richard Donner con el actor Mel Gibson. Es cierto que quizá dure de más y está algo descompensada, pero también que es la mar de entretenida, hay química entre sus personajes y el carisma de su protagonista ayuda a mantenerse enganchado cuando el libreto está menos inspirado.

14:45 en Trece

'El señor de los anillos: Las dos torres'

Podría haber sido una simple etapa intermedia en la trilogía, pero Jackson sabe muy bien cómo introducir multitud de personajes nuevos, potenciar algunas fortalezas y dejarnos una impresionante batalla para el recuerdo con todo lo que sucede en el Abismo de Helm.

15:30 en laSexta

'Los demonios de la noche'

Una notable película de aventuras alrededor de la obsesión por dar caza a dos esquivos leones por parte de los personajes bien interpretados por Val Kilmer y Michael Douglas. Sosegada pero emocionante al mismo tiempo, sabe cómo tomar una historia real para dar forma a una obra que incluso llega a coquetear con el terror en algún momento.

17:30 en Paramount

'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum'

Última entrega estrenada por ahora de la potentísima saga de acción liderada por Keanu Reeves. Aquí tiene que hacer frente a infinidad de peligros tras la drástica decisión que toma en la segunda parte, requiriendo para ello la ayuda de viejos aliados, aunque su plan puede que no salga como él desea. Como es habitual, escenas de acción impresionantes, aunque aquí quizá empieza a pecar de buscar el más difícil todavía...

22:15 en Cuatro

Domingo 14 de marzo

'Apocalypto'

La mejor película dirigida por Mel Gibson. Partiendo de una sencilla premisa, se construye una película que derrocha emoción e intensidad, logrando ser más espectacular que muchas películas de acción pero también más emocionante que no pocos dramas.

22:00 en Paramount

