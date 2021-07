Las siete mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (30 julio al 1 de agosto): 'Regreso al futuro III', 'Dog Soldiers' y más

Ya llega otro fin de semana y eso quiere decir que en Espinof vamos a hacer un repaso al mejor cine que puede verse gratis en abierto en algún canal de televisión español de alcance nacional. Hoy he elegido siete películas. Como es habitual, se quedan fuera aquellas películas que no haya visto o de las que ya no recuerde prácticamente nada.

Viernes 30 de julio

'Regreso al futuro III'

La menos conseguida de la trilogía, es verdad, pero esta especie de western de Robert Zemeckis sigue teniendo su encanto, en buena medida por la innegable química que comparten Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

22:00 en DMAX

Sábado 31 de julio

'Deep Rising'

Antes de 'La Momia', Stephen Sommers ya dejó buenas sensaciones con esta película que mezcla terror, acción y monstruos marinos. Un buen pasatiempo que sabe no tomarse las cosas en serio para hacer pasar un rato entretenido al espectador.

15:15 en Neox

'Esta casa es una ruina'

Una mítica comedia de los años 80 protagonizada por Tom Hanks y Shelley Long. Todo lo que podría salir mal sale de la peor forma posible -con simpáticos resultados para el espectador- para una pareja que cree haber dado con un auténtico chollo inmobiliario.

18:00 en Paramount

'Destino final 5'

Una de las entregas más estimulantes de esta peculiar franquicia de terror. Sabe muy bien cómo respetar el estilo de la misma y al mismo tiempo encontrar la forma de sorprender al espectador.

20:20 en Neox

'Bandidos'

Un cruce entre comedia y thriller de lo más particular que se apoya principalmente en su estupendo trío protagonista formado por Cate Blanchett, Bruce Wills y Billy Bob Thornton. Tiene además algún cambio de tono que en otras manos la habría condenado a la catástrofe, pero Barry Levinson sabe manejarse con soltura.

23:55 en Cuatro

'Dog Soldiers'

El debut de Neil Marshall es un violento espectáculo de humor, acción y terror con hombres lobo en el que es cierto que se nota la falta de presupuesto, pero a cambio tiene un ímpetu que casi sí quisieran muchos otros.

0:00 en Real Madrid tv

'La comunidad'

Una maravillosa comedia negra de Álex de la Iglesia con ecos del mítico cómic '13 Rue del Percebe'. Cuenta además con un reparto sobresaliente encabezado por una excelente Carmen Maura.

01:20 en Paramount

Otros

