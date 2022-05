'Stranger Things': "Prohibido maquillarse" y otras curiosas reglas que deben seguir los actores de la serie de Netflix

Con fecha de estreno ya confirmada para su temporada 4, 'Stranger things' vuelve a convertirse en una de las series sobre las que más se está hablando. Desde su estreno en 2016, la serie llena de guiños ochenteros ha sido uno de los proyectos insignia de Netflix, convirtiendo a su elenco en estrellas, en especial a Millie Bobby Brown.

Desde los comienzos de la serie, se han ido estableciendo una serie de reglas para el set de rodaje, algunas de ellas realmente sorprendentes.

Nada de maquillaje

Uno de los requisitos para el equipo de actores es llegar al set con la cara limpia, sin ningún tipo de maquillaje. Esto se debe a que en la serie se presta especial atención al apartado artístico y por ello se quiere controlar al detalle que la apariencia de los personajes corresponda con el look ochentero de la época que se recrea.

No obstante, esta regla también tiene otra causa: la propia Millie Bobby Brown vino un día al set con la cara llena de purpurina, lo que retrasó en rodaje de ese día unos 45 minutos.

No cortarse el pelo

Otro elemento importante y vital en el look ochentero es el pelo. Esta regla va concretamente por a Joe Keery, el actor que interpreta a Steve. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, apodaron al personaje Steve "The Hair" ("el pelo") Harrington y se ha convertido en uno de sus elementos más icónicos. Mantenerlo es algo que al actor no parece suponerle mucho esfuerzo, ya que es su pelo natural.

Cuerpos adecuados para los 80

Otra cuestión sobre la que la serie ha demostrado una inesperada sensibilidad es el tema del físico. Desde el principio, los hermanos Duffer insistieron mucho en que se trataba de recrear otra época, en la que el canon de belleza era bastante más "suave" que en la actualidad. Por ello, han tenido especial cuidado de que los actores no muestren una constitución excesivamente delgada o musculosa sino más natural.

El mejor ejemplo de esto es Dacre Montgomery (Billy en la serie), que venía de hacer la última versión de 'Power Rangers', papel para el que tuvo que adelgazar. Los Duffer le dijeron que su físico era demasiado fornido para la serie, lo que no fue ningún problema de solucionar para Montgomery.

Ojo con los problemas de agenda

Un problema habitual entre los actores es que les coincidan varios proyectos a la vez, lo que termina siendo extenuante o incluso derivando en el abandono de uno de los dos proyectos. Siendo una serie tan intensa como Stranger Things, es comprensible que los actores deban adaptarse a las agendas fijadas por la misma.

Esto casi fue un problema para Finn Wolfhard (Mike), que fichó antes por 'It' y casi se queda fuera de 'Stranger Things' puesto que ambos rodajes coincidían. Por suerte, al final 'It' sufrió retrasos y pudo compaginarlos sin más complicaciones.

¿Contraseña?

Sobre las medidas de precaución para evitar las filtraciones, Francesca Reale (Heather) contó que Netflix utiliza contraseñas para proteger los screeners que se suministran a los actores. Así, los miembros del reparto se lo piensan dos veces antes de compartir sus contraseñas porque enseguida se sabría el origen de la filtración.

Cuidadito con las entrevistas

Reale también contó sobre lo nerviosa que se sentía para no decir algo inapropiado en las entrevistas. Como veis, Netflix es muy cuidadosa de que no se adelante más información sobre la historia antes del estreno de las temporadas y por eso pone por escrito qué pueden y qué no pueden decir sus actores en las entrevistas.

Móviles fuera

Por la misma razón, el equipo de la serie hace mucho hincapié en concienciar a los actores sobre su uso de las redes sociales. Teniendo en cuenta las legiones de seguidores con las que cuentan, han de ser muy cuidadosos con lo que comparten y, de hecho, no les está permitido tener móviles en el set (así de paso, se ahorran que pasen cosas como el "momento Starbucks" de 'Juego de Tronos').

No hables mal de tus compañeros

Para favorecer un ambiente agradable en el set y evitar que se extiendan rumores erróneos, todo el equipo de la serie tiene prohibido criticar o hacer comentarios desagradables sobre sus compañeros en entrevistas u otros medios de difusión.

Estar a gusto con la ropa ochentera

Pese a que a priori puede no parecer un problema, hay ciertas peculiaridades en la ropa de los 80 que suponen un reto para el elenco de actores. Joe Keery destaca el tema de los vaqueros, ya que son más estrechos y no dan mucho de sí, al contrario que los vaqueros elásticos de ahora. "Te aprietan en sitios que no te esperas" bromea el actor sobre el tema.

La primera parte de la temporada 4 de 'Stranger Things' se estrena el 27 de mayo y la segunda el 1 de julio, por lo que no habrá que esperar mucho para conocer el desenlace de esta historia.