Las 27 series de estreno más esperadas de 2022

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayáis sobrevivido a la nochevieja y, al igual que Ned Flanders se pone a hacer desde hoy la declaración de la renta, nosotros hemos sacado lápiz y papel para repasar las que son las 27 series de estreno que más esperamos en 2022.

Sí, solo serie de estreno. Es decir, no contamos las esperadísimas nuevas temporadas de 'Westworld', 'La maravillosa Sra. Maisel', 'The Boys' o 'Euphoria', entre otras muchas series que regresarán el próximo año.

'Apagón'

Reconozco tener muchas ganas de que Movistar+ emita esta prometedora adaptación del podcast de José A. Ledo. Bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta esta antología propone historias sueltas en la que vemos cómo sobrevive la sociedad después de una gran tormenta solar que provoca un apagón planetario.

Se podrá ver en Movistar+

Todavía sin fecha

'Avatar: The Last Airbender'

La versión en imagen real de una de las grandes series de animación de los últimos tiempos llegará este próximo año a Netflix contando la historia de un joven chico de doce años capaz de dominar los cuatro elementos, lo que le convertirá en clave para conseguir la paz y el equilibrio en el mundo.

Se podrá ver en Netflix

Todavía sin fecha

'Bel-Air'

Promete bastante la reimaginación en clave dramática de la famosa sitcom de Will Smith. En esta ocasión es Jabari Banks quien se mete en la piel de este muchacho de Filadelfia que cruza todo el país para vivir con sus acomodados tíos en el famoso barrio de Los Angeles.

De Peacock, sin casa en España

Estreno en EE.UU el 13 de febrero

'La Casa del Dragón'

Se han dado relativa prisa en traer el spin-off de una de las series de lo que llevamos de siglo. Volvemos al universo de 'Juego de Tronos' en este spin-off que nos traslada cientos de años antes de la guerra de los Siete Reinos para ponernos en pleno domino de los Targaryen en el continente.

Se podrá ver en HBO Max

Sin fecha de estreno

'The Continental'

El universo de John Wick se expande en un spin-off televisivo que nos presentará a un asesino a sueldo completamente nuevo en sus orígenes. La serie se ambientará en el famoso hotel refugio en los años 70 y contará con Mel Gibson y Colin Woodell, que interpretará a un joven Winston.

Se podrá ver en Starzplay

Sin fecha de estreno

'La edad dorada'

Julian Fellowes, el creador de 'Downton Abbey' traslada sus series de época de Europa a América para llevarnos al florecimiento de Nueva York a través de los ojos de una joven que pasa a vivir con sus tías, unas hijas de la vieja fortuna que están en pié de guerra contra su vecinos, nuevos ricos.

Se podrá ver en HBO Max

Estreno el 24 de enero

'Feria: la luz más oscura'

Agustín Martínez y Carlos Montero nos llevan de viaje a la Andalucía de los 90 en la historia de un par de hermanas adolescentes cuyos padres dejan súbitamente el pueblo en el que viven dejando una veintena de cadáveres a su paso. Esto les abrirá la puerta a un mundo oculto.

Se podrá ver en Netflix

Estreno el 28 de enero

'¡García!'

Veki Velilla y Francisco Ortiz protagonizan la adaptación del estupendo cómic de Santiago García, que cuenta la historia de un superagente del franquismo que regresa en la actualidad tras años en hibernación justo cuando el país más le necesita.

Se podrá ver en HBO Max

Sin fecha

'Halo'

Este va a ser el año de varias adaptaciones de videojuegos y uno de ellos será la de 'Halo', el videojuego de XBOX. Pablo Schreiber encarna al jefe maestro en una saga que nos lleva al siglo XXVI y un conflicto entre la humanidad y una amenaza alienígena.

De Paramount+, sin casa en España

Sin fecha de estreno

'How I Met Your Father'

La versión femenina de 'Cómo conocí a vuestra madre' es uno de los primeros estrenos de este 2022. Hilary Duff protagoniza esta comedia encarnando a Sophie, una chica soltera que intenta navegar en el amor en una época de inmediatez y aplicaciones de citas.

De Hulu, todavía no tiene casa confirmada

Estreno en EE.UU. el 18 de enero

'Interview with a Vampire'

Sam Reid será el encargado de encarnar en la pequeña pantalla a Lestat, protagonista de las novelas de la fallecida Anne Rice en esta nueva adaptación. Todavía no se saben muchos detalles, pero la idea es ir adaptando toda la saga de novelas, que cuenta la historia de Louise de Pointe du Lac quien le cuenta a un reportero cómo se convirtió en vampiro.

De AMC, sin casa en España

Sin fecha de estreno

'The Last of Us'

Pedro Pascal y Bella Ramsay protagonizan la adaptación de 'The Last Of Us' para HBO que escribe nada menos que Craig Mazin. La historia nos lleva a un mundo postapocalíptico en el cual Joel deberá llevar a un lugar seguro a Ellie, una adolescente que pronto podría ser la clave para encontrar la cura de la terrible enfermedad que asola el mundo.

'Obi-Wan Kenobi'

Después de explorar personajes más o menos desconocidos del universo Star Wars, Ewan McGregor vuelve a encarnar al maestro jedi en 'Obi-Wan Kenobi'. Deborah Chow dirige esta serie que se situará unos diez años después de 'La venganza de los Sith'. Hayden Christensen como Anakin, Joel Edgerton como Owen Lars y Bonnie Piesse como Beru Lars harán acto de presencia.

Se podrá ver en Disney+

Sin fecha

'One Piece'

Iñaki Godoy encarna a Monkey D. Luffy en esta adaptación a imagen real del inmenso y querido manga de aventuras de Eichiro Oda. 'One Piece' sigue a un joven muchacho con el gran sueño de convertirse en el rey de los piratas.

Se podrá ver en Netflix

Sin fecha

'El Pacificador'

Teniendo en cuenta que, probablemente, sea la mejor película de superhéroes de 2022, esperamos mucho del spin-off de 'El escuadrón suicida' que protagoniza John Cena en un vistazo a los orígenes del violento personaje de la mano de James Gunn.

Se podrá ver en HBO Max

Estreno el 13 de enero

'Pam & Tommy'

Lily James y Sebastian Stan protagonizan esta miniserie que viaja a los 90 para hablar de la historia de la escandalosa cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Se podrá ver en Disney+

Estreno el 2 de febrero en EE.UU

'Pistol'

Steve Jones, el legendario guitarrista de Sex Pistols, es el centro de esta serie que seguirá tanto a Jones como al grupo en una nueva y fascinante mirada a dichos mitos de la historia del rock.

Se podrá ver en Disney+

Sin fecha de estreno

'Rapa'

La nueva serie de los responsables de 'Hierro' (Pepe y Jorge Coira) llegará en 2022 con Javier Cámara encabezando el reparto. La acción nos lleva a los parajes gallegos de A Capelada, donde un profesor frustrado y una sargento de la guardia civil se pondrán a buscar al asesino de la alcaldesa del pueblo.

Se podrá ver en Movistar+

Sin fecha

'Sandman'

Ojo porque puede que esto sea de lo más importante del año. Sobre todo si lo hacen bien. Basado en el excepcional cómic de Neil Gaiman, seguimos la historia de Sueño, uno de los eternos, quien escapa de su cautiverio e intentará poner orden a su reino. Tom Sturridge protagoniza la serie firmada por Allan Heinberg

Se podrá ver en Netflix

Sin fecha

'El Señor de los Anillos'

Por supuesto, no podía faltar aquí una de las series más esperadas, diría yo, de la década: la nueva adaptación de la obra de Tolkien llegará el próximo 2 de septiembre con ganas de revolucionar el panorama de la ficción fantástica con una ficción televisiva de presupuesto inaudito que nos llevará a la Segunda Edad de la Tierra Media.

'She-Hulk'

2022 puede ser un año bastante majo para las series de Marvel y la llegada al MCU de Hulka. Tatiana Maslany encarna a una abogada especializada en casos de superhumanos que coincide que es la mismísima prima de Hulk. Mark Ruffalo y Tim Roth encabezan el reparto de esta comedia.

Se verá en Disney+

Sin fecha de estreno

'Star Trek: Strange New Worlds'

La nueva entrega televisiva del universo trekkie es un spin-off de 'Star Trek: Discovery' y precuela de la serie original que nos lleva por la Enterprise comandada por el Capitán Pike (Anson Mount).

De Paramount+, sin casa en España

Sin fecha

'Tokyo Vice'

Michael Mann y J.T. Rogers se ponen a los mandos de la adaptación del libro homónimo que nos lleva al corazón de Japón. Ansel Elgort interpreta a Jake Adelstein, un periodista recién llegado a Tokio que empieza a encontrar un gran esquema de corrupción en el mundo criminal de la ciudad.

Se podrá ver en HBO Max

Sin fecha de estreno

'UPA Next'

Anunciada en el reciente evento de Atresplayer, se avecina el regreso de una de las pocas series-fenómeno que quedaban por volver. La academia Carmen Arranz vuelve a abrir sus puertas en la plataforma de streaming prometiendo nuevos rostros junto a algunos de los personajes icónicos de la serie. Eso sí, todavía no hay más información.

Se podrá ver en Atresplayer

Sin fecha de estreno

'Vestidas de azul'

Su reciente anuncio ha sido una de las más gratas sorpresas de las últimas semanas. Valeria Vegas, Javier Calvo y Javier Ambrossi vuelven al universo de 'Veneno' con una continuación/expansión en el que veremos la historia de la transexualidad durante la transición.

Se podrá ver en Atresplayer

Sin fecha

'Vikings: Valhalla'

Se ha hecho de rogar pero finalmente en 2022 podremos ver la esperada secuela de 'Vikingos'. Una nueva serie que nos llevará por algunos de los vikingos más conocidos de la era posterior a Ragnar: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada o William the Conqueror, entre otros.

Se podrá ver en Netflix

Sin fecha

'The Witcher: el origen de la sangre'

El spin-off de la adaptación de los videojuegos de Netflix nos traslada más de un milenio antes de los hechos de la serie protagonizada por Henry Cavill. Esta es la historia de cómo se creó el primer brujo y qué hechos provocaron la Conjunción de las Esferas.

Se podrá ver en Netflix

Sin fecha de estreno

¿Cuales son las series que más esperáis para este nuevo año?