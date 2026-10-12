'La bola negra' confirma su fenómeno con casi 4 millones de espectadores. A Aaron Sorkin le gustaría decir lo mismo tras su espectacular fracaso con 'El precio de la red'

Aunque haya quien pueda tener rabia al respecto, es innegable que hace tiempo que no teníamos un fenómeno en el cine español como 'La bola negra', que de momento acumula cada semana un millón de espectadores más, se mantiene en el número 1 de taquilla sin mucho problema, domina la conversación en redes sociales (y en la calle) y no ha encontrado aún su techo. Pocas formas mejores de afrontar el otoño que con un bombazo como este. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en la taquilla...

Terror bajo mínimos

Aunque 'La otra madre' no ha gustado mucho ni a crítica ni a público, eso no le ha impedido alzarse con el primer puesto en la taquilla estadounidense con 27,5 millones de dólares. Se traducen a 45,1 millones globales, o lo que es lo mismo: beneficios inmediatos, demostrando así que el terror es el género que rara vez falla.

Ojalá pudiera decir lo mismo el otro gran estreno de la semana, 'El precio de la red', porque el público no ha estado interesado en absoluto en continuar las desventuras de Mark Zuckerberg. En Estados Unidos se ha estrenado en el puesto 5 directamente con 5,5 millones, pero es que fuera ha sido otro desastre. En total, 9 millones el fin de semana, rivalizando con 'Digger' por el estreno más decepcionante del año. Eso sí, con un presupuesto mucho menor: 40 millones. No va a dar beneficios pero tampoco será para tirarse de los pelos.

La que sí da ya beneficios es 'Verity' en el top 2, sumando un total de 113,9 millones en todo el mundo a pesar de que el público haya salido preguntándose qué demonios acaba de ver. Lo mismo pasa con 'Resident evil', pero en el buen sentido: ya es la película más taquilla de Zach Cregger, aguanta en el puesto 3, acumula 320 millones en todo el mundo... Y es ya oficialmente la película más taquillera de la franquicia. Por mucha queja que los fans del videojuego tengan, claramente no le ha importado a nadie.

El resto de la taquilla está lleno de viejas conocidas: en el 4, 'En el corazón de la bestia', que supera los 130 millones en todo el mundo (sigue sin dar beneficios, pero lo hará al final). En el 6, 'La isla olvidada', que sigue renqueando en taquilla. Supera los 50 millones en todo el mundo, pero, desde luego, aspiraba a mucho más. La que ha conseguido lo que buscaba es 'Primetime': 42,1 millones en todo el mundo (a falta de estrenarse en casi todos los países) para un coste de 14 millones. Dinerito para A24.

Ah, ¿y 'Digger'? Pues ahí sigue, con una caída del 60% entre semana y semana. En total, en todo el mundo, apenas ha superado los 35 millones, y tendrá suerte si llega a 50 millones. Tom Cruise firma el mayor fracaso de su historia y Alejandro González Iñárritu no deberia manejar este tipo de presupuestos en un tiempo. Cerrando el top tenemos, por cierto, 'La Odisea', que tras 13 semanas se resiste a irse (ha ganado, de hecho, un 54% más que la semana pasada) y aguanta: quizá llegue, al final de su carrera, a los 1800 millones de dólares. Absolutamente increíble.

¿Y quién perturbará la paz de todas estas películas? Nada dará un puñetazo sobre la mesa, pero habrá que ver si la viralidad de 'You can see everything' logra hacerla entrar en el top 10, y hasta qué punto 'Street Fighter' y 'Whalefall' han llamado la atención del público. ¡Ah! Además, de manera (de momento) limitada, veremos el estreno de 'La bola negra' allí. ¿Se repetirá el triunfo?

Bola blanca tras bola blanca

El cine español ha recaudado este 2026 más de 100 millones de euros. Y no es una cifra baladí, porque supera a todos los años desde 2018... y con unos pocos millones más conseguirá el mejor resultado de la década. Este se ha conseguido gracias a 'Torrente presidente' y, por supuesto... a 'La bola negra', que lleva camino de superar a la película de Santiago Segura. Acumula ya 22 millones de euros y, de hecho, este fin de semana ha rozado los 5 millones. En total, 3,7 millones de espectadores han ido a ver la película y es obvio, aunque se quiera negar o ridiculizar, que es un evento como la copa de un pino con toda la pinta de hacer historia.

Tras ella está 'La otra madre', que demuestra el buen resultado del terror en nuestro país. 931.000 euros en total, una cifra que, al igual que en Estados Unidos, ya le gustaría haber conseguido a 'El precio de la red', que se conforma con 231.200 euros, el puesto 6 y una cifra peor aún que la de 'Digger' el fin de semana pasado. Ouch. Frente a ella están, del puesto 3 al 5, 'En el corazón de la bestia', 'Resident evil' y 'Verity'. Uf.

Bien es cierto que son los únicos estrenos de la semana que se han colado en un top repleto de viejos amigos como 'La isla olvidada', 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que sigue aguantando estupendamente, la incombustible 'Coyote vs ACME' y la espantosa caída de 'Digger'. Ay, Tom. En fin: seguiremos buscando quién puede superar a Los Javis, pero de momento la semana que viene no tiene pinta de que 'La invitación', 'Street Fighter' o 'Whalefall' lo consigan. ¿Será José Mota dentro de dos semanas? Nunca se sabe.

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