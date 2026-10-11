La mejor actriz del mundo fracasa en su esperado regreso al cine. Su nueva película acaba de estrellarse en taquilla

La gran mayoría de intérpretes que ganan el Óscar intentan capitalizar su éxito lo antes posible acumulando un gran número de proyectos. Es una forma lógica de intentar consolidar su posición en Hollywood y asegurarse un buen futuro, pero eso fue precisamente lo que no hizo Mikey Madison, quien ha tardado casi dos años en estrenar otra película desde que se hizo con la preciada estatuilla dorada por 'Anora'.

Siendo justos, la idea de apostar por una película como 'El precio de la red' tenía todo el sentido del mundo, ya que era una especie de secuela de 'La red social', el excelente largometraje de David Fincher que muchos consideran una de las obras cumbre del cine del siglo XXI. Por desgracia, la realidad ha sido muy distinta, ya que 'El precio de la red' acaba de estrellarse en taquilla.

Datos catastróficos

La cuestión es que 'El precio de la red' ha iniciado su andadura en los cines de Estados Unidos con unos paupérrimos 5,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en salas. Es cierto que no es una producción cara -su presupuesto oscila entre los 30 y los 42 millones de dólares según la fuente consultada-, pero ese dato es demasiado catastrófico incluso teniendo eso en consideración.

A Sony ni siquiera le queda el consuelo de que 'El precio de la red' ha funcionado algo mejor en el mercado internacional, pues la cinta escrita y dirigida por Aaron Sorkin apenas 3,5 millones dólares adicionales en el resto del mundo para un total de 9 millones.

Por ponerlo en perspectiva, 'La red social' consiguió 22,44 millones de dólares solamente durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, alcanzando además el número 1 en taquilla. Por su parte, 'El precio de la red se ha tenido que conformar con la quinta posición, así que ni eso le queda.

No está todavía muy claro cómo puede afectar esto a Madison, pero sí que ha agriado su esperado regreso a los cines. Habrá que esperar a ver el funcionamiento de sus próximos proyectos, entre los que destaca una nueva adaptación de 'La máscara de la muerte roja' a cargo de Charlie Polinger, para hacernos una idea más clara.

El que sí que empieza a tenerlo difícil para asentarse como actor protagonista de cine es Jeremy Allen White, pues la estrella de 'The Bear' ya fracasó el año pasado con 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', pues el biopic apenas logró unos ingresos de 45 millones de dólares frente a un presupuesto de 55...

Al final, seguro que todo habría funcionado mejor con David Fincher de nuevo tras las cámaras, dándose la coincidencia de que el estreno de 'El precio de la red' básicamente ha coincidido con la noticia de que el director no va a renovar su contrato de exclusividad con Netflix...

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