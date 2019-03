El secreto de los presupuestos modestos: 'Múltiple' o 'Nosotros' cuestan, en realidad, tanto como 'X-Men’

Matthew Ball, analista de medios digitales y ex jefe de estrategia en Amazon Studios, hablaba ayer por redes sociales sobre los verdaderos presupuestos de las tan cacareadas bajísimas cifras manejadas por el cine actual de género que, por ejemplo, han hecho grandes a compañías como Blumhouse. El resultado te sorprenderá.

Ball, un tipo que sabe de lo que está hablando, puso como ejemplos las cifras presupuestarias y recaudatorias de algunos de los títulos más sonados de los últimos años.

1/ Blumhouse movies, including Peele's 'Get Out' and 'Us' aren't as inexpensive as most reports suggest. They are just financed differently.



The filmmakers effectively sell massive portions of the profits to talent in exchange for low salaries. Downside AND upside capped.