SkyShowtime desafió a Netflix y el resto de plataformas con un precio imbatible. ¿El motivo? quieren mandar un mensaje (y no sabemos si es el adecuado)

Una de las cosas, por no decir lo que más, que sorprendió SkyShowtime cuando desplegó su lanzamiento en España fue su precio. A un coste de apenas seis euros al mes (y una promoción vitalicia del 50% sobre el precio de cada momento), la plataforma se posicionaba directamente como una de las más baratas de todo el mercado en nuestro país.

Y, según ha desvelado ahora el CEO de la compañía, Monty Sarhan, tenían un muy buen motivo para entrar en el panorama a un precio "de derribo" y tiene más que ver con el mensaje que quieren dar que por una pura estrategia (que imaginamos que también) de marketing.

En una conferencia en el NEM (New European Marketing) que se celebra en Dubrovnik, Croacia, el ejecutivo ha asegurado que se trata de trasladar la idea, sencilla pero menos usual de lo habitual, de que no es imprescindible dejarse los cuartos para ver algo:

«Nos inclinamos hacia una proposición de valor del consumidor que les ponga al frente y lanzamos a un precio más bajo que nuestros competidores por esa razón. Estamos mandando un mensaje de que nuestro contenido no tiene que costar una fortuna para ser visto.»

Buen precio, pero catálogo escaso

Una estrategia económica en contingencia ante la inflación, el coste de la vida en general y la guerra en Ucrania. Otra cosa es que lo diga precisamente el CEO de una plataforma cuya mayor crítica es precisamente la carencia de contenido nuevo comparado con sus competidores.

Si bien están empezando a construir una videoteca interesante, esta falta de novedades —se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos— hace que no esté teniendo muy buena recepción. Para poner un ejemplo, el catálogo de novedades de este mes de junio consta de tan solo tres series. Una de ellas, 'Foodie Love', rescatada de HBO Max. Las otras son 'Las invisibles', lo nuevo de Héctor Lozano ('Merlí') y la temporada 2 de 'Star Trek: Strange New Worlds'.

Sí, está bien querer mandar el mensaje de que no hace falta poner el contenido a precio de oro. Sobre todo viendo cómo Netflix ha empezado a cobrar casi por respirar y otras plataformas van subiendo precios paulatinamente. Sin embargo, a SkyShowtime les falta competir donde realmente importa: el contenido y los originales.

El futuro está en el bundle

Hablando de precio versus contenido, Sarhan apunta a otra cosa bastante interesante y que ya estamos empezando a ver rondando en la cabeza de los responsables de estudios y plataformas: el bundle, que va a pasar a ser prioritario en el panorama del streaming.

«Una de las maneras importantes por las que podemos crear valor es "empaquetando". Nuestros dos accionistas han hecho exactamente eso. Streaming como industria solo tiene 15 años de vida y un montón de los modelos de negocio que han existido como parte de la industria televisiva por décadas siguen siendo importantes.»

Algo muy a tener en cuenta porque, como parece que se están dando cuenta ahora en las plataformas, el modelo de "yo me lo guiso, yo me lo como" no es demasiado sostenible y está llevando tanto a Disney+ como a HBO Max a eliminar de su catálogo algunas de sus series y películas originales cara a venderlas a terceros (muchas de Max han acabado en SkyShowtime). Así que se prevé una vuelta, al menos parcial, del modelo televisivo de venta a terceros.

Además el modelo "bundle" está empezando a coger fuerza de nuevo. Ya de por sí, SkyShowtime iba a reunir en teoría (luego en la práctica no tanto) contenido de dos plataformas estadounidenses como Paramount+ y Peacock. Y la reciente transformación de HBO Max post fusión con Discovery apunta también a esa fusión de contenidos.

