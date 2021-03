Movistar+ suma y sigue: Mitele PLUS y ATRESplayer Premium se podrán ver desde la plataforma

Telefónica sigue en su imparable propósito de conseguir que los abonados a Movistar+ no salgan de su interfaz. La plataforma ha anunciado la próxima incorporación a su decodificador UHD tanto de ATRESplayer Premium como de Mitele PLUS. Así, sus clientes podrán acceder a los contenidos de sendos servicios de vídeo bajo demanda por suscripción de Atresmedia y Mediaset respectivamente.

Una nueva alianza que se suma a lo que ha ido incorporando Movistar+ en los últimos meses: Netflix, DAZN y Disney+ en cuanto a servicios de pago además de Universal+. Cada una ya sea entrando en el paquete de turno o por un coste adicional, como es el caso de estos dos recién llegados.

Cómo acceder

El proceso para acceder a ambos servicios estará disponible próximamente y será muy sencillo. Mientras que Mitele estará integrado en la "home", la app de Atresplayer estará disponible en el carrusel de aplicaciones. Los clientes que no estén registrados en el servicio que desee podrán hacer todo el proceso desde "Mi cuenta/Otras suscripciones". Eso sí, si lo que se busca es acceder a la versión gratuita, el registro debe hacerse desde la web de turno. Al menos en el caso de Atresplayer.

Con esta doble noticia, Movistar+ continúa con su filosofía de conseguir que sus usuarios no salgan de su decodificador. Eso sí, al no estar incluido en ninguna de sus tarifas convergentes no sé hasta qué punto les funcionará la jugada a la compañía. Ahora mismo Mitele PLUS tiene un coste de 4 euros al mes mientras que Atresplayer es un euro menos.

He de reconocer que me esperaba más la alianza con la plataforma de Atresmedia que con la de Mediaset. No en vano, con la primera tienen una productora conjunta, Buendía Producciones y un espírituo en cuanto a ficción y entretenimiento bastante similar.