Universal+: el nuevo servicio que llega a Movistar+ con series de estreno y el canal infantil Dreamworks

Mientras la incógnita en cuanto al posible lanzamiento internacional de Peacock sigue sin despejarse —«no habrá anuncios fuera de Estados Unidos», respondía Lee Raftery, Managind Director de NBCUniversal Europa a la pregunta realizada durante la presentación— Movistar+ está de estreno con Universal+, un nuevo servicio que integrará los contenidos de NBCUniversal en la plataforma.

Disponible sin coste adicional para el 90% de los clientes de Movistar+ —los que ya tengan estos canales en su pack, me temo que no entra en Lite—, este servicio aglutinará los canales ya establecidos de SyFy y Calle 13. Combinando así en este "hub" el contenido en lineal/directo (que parece el gran motivo para este servicio), en diferido y en vídeo bajo demanda.

«La decisión de lanzar Universal+ yo la encuentro super acertada», asegura Alex Martínez Roig, director de Contenidos de Movistar+, «Va a dar un empujón a todo el contenido y a la relación que tienen los espectadores con Universal de forma muy importante.»

Combinando lineal con diferido

El ejecutivo explicó, durante la presentación a la que hemos asistido, que esta es una apuesta que tiene muy en cuenta las preferencias del consumidor, que no siempre prioriza el ver bajo demanda:

«Lo que hacemos es dejarles a ellos que decidan cuándo y cómo quieren disfrutar de estas series. Es un avance muy importante y Universal ha decidido además esta vía. Otras compañías han decidido hacerlo de otra manera.»

Pero el diferido sigue siendo muy importante «en estos momentos en ficción y todo lo que son series o películas estamos por encima del 80 % de consumo en diferido» dicen desde Movistar+. Desde la compañía han trabajado mano a mano con NBCUniversal para abordar la estrategia que mejor refleje este consumo. En el que, si bien es importante el vídeo bajo demanda, no hay que descuidar el consumo lineal del contenido.

Llega Dreamworks

Contenido al que se agregará un nuevo canal, que vendrá integrado en Movistar Junior: Dreamworks, canal infantil que vendrá nutrido de series del estudio, incluyendo los spin-offs de algunas de sus películas más conocidas: 'Viva el rey Julien', 'Las aventuras del gato con botas', 'Trolls: ¡No pierdas el ritmo!' y 'Dragones Los jinetes de Mema'.

No serán las únicas series, sino que también podremos ver en el canal 'She-Ra y las princesas de poder', 'Chicas Harvey Forever', 'Cleopatra en el Espacio' y 'Las aventuras de Rocky y Bullwinkle'. El canal estará disponible a partir del 22 de febrero.

'Resident Alien', principal estreno de Universal+

Ya el contenido para "más adultos" vendrá en forma de estrenos nacionales de series nuevas tanto para SyFy como para Calle 13. De parte de la primera, durante la presentación se ha hecho gran ahínco en 'Resident Alien', la nueva serie protagonizada por Alan Tudyk, quien estuvo de invitado sorpresa en la presentación de Universal+.

'Resident Alien' se estrenará en SyFy/Universal+ el 15 de febrero, creada por Chris Sheridan a partir del cómic homónimo de Peter Hogan y Steve Parkhouse. La trama gira en torno a un alienígena cuya nave espacial se estrella cerca de un pequeño pueblo estadounidense. Allí asumirá aspecto humano y tendrá un trabajo de médico, lo que le distraerá de su verdadera misión: acabar con la humanidad.

No será la única serie nueva que lleguen en los próximos meses. También tendremos 'Missions' y 'Almost Paradise', que llegarán al servicio junto con las nuevas temporadas de las joyas de la corona ('Ley y orden: UVE', 'Chicago PD', etc.) de las series de Universal como 'Magnum', 'Evil', 'Wynonna Earp', 'La Forense' y muchas más.