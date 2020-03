'SKAM España' ya tiene fecha de estreno y tráiler de la temporada 4: Movistar+ anuncia el final de un ciclo

Apenas nos dejan descansar. Tras el final el pasado domingo de su tercera temporada, Movistar+ ha anunciado la fecha de estreno y tráiler de la cuarta entrega de 'SKAM España'. Los nuevos episodios de la serie juvenil transmedia de la plataforma.

Y ojo porque es ya: el 12 de abril se estrenará el primer episodio de esta temporada 4. En la tradición de cambiar el foco a una de las squad girls, en esta ocasión será Amira (Hajar Brown), la chica musulmana, la protagonista de estos nuevos episodios.

Como ya es habitual, justo antes del estreno, el 9 de abril empezaremos a ver los primeros clips de la nueva temporada en las redes habituales mientras que en Movistar+ se emitirán los episodios completos con vídeos exclusivos incluidos.

Y ojo porque, con las chicas acercándose a la EvAU y al viaje de fin de curso, Movistar anuncia que este temporada será el broche final de un ciclo de cuatro temporadas. Algo que huele, claramente, a que de haber quinta temporada, será con un elenco renovado.

Con tres temporadas a sus espaldas, 'SKAM España' se ha hecho un hueco entre el público. Yo reconozco que esta última me ha estado dando un poco más de pereza comparado con lo implicado que me sentía con las anteriores. Pero aún así, me parece una buena ficción adolescente.