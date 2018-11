'Big Mouth' tendrá tercera temporada: Netflix renueva su hilarante retrato de la pubertad

Netflix suma y sigue intentando refinar su programación original, aunque parezca cada vez más una "generalista" en el sentido de ofrecer cosas para todos los gustos y todo tipo de público. Hoy toca hablar de una de sus series de animación más gamberras y eroticofestivas: 'Big Mouth', que ha sido renovada por una tercera temporada.

Se confirma así la buena acogida que ha tenido la serie en sus dos primeras temporadas, la última de las cuales se estrenó el pasado mes de octubre. La comedia, creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg, relata los gloriosos episodios que pueden ocurrir durante la pubertad y el despertar sexual de un grupo de adolescentes.

Otra cosa no. Nos puede gustar más o menos 'Big Mouth', pero nadie puede negar que detrás de ese humor se esconde un relato real de lo que significan los cambios hormonales y el descubrimiento de la sexualidad dentro de la adolescencia. De hecho, según Andrew Levin, director de guion, sus guionistas se basan en experiencias propias y de conocidos para elaborar este retrato:

«Siempre que entrevistamos a un guionista para la serie siempre decimos "Cuéntanos sobre cómo te fue cuando te vino el primer periodo, o qué pasó cuando te pillaron masturbándote". Esa fue la prueba de fuego porque tenían que ser capaces de abrirse libremente. Hicimos de la sala un lugar seguro donde cualquiera podía hablar de esto»

Yo he de reconocer que 'Big Mouth' fue un poco "demasiado" para mí. No es que muriese de sobredosis hormonal pero, simplemente, era un enfoque que no me terminaba de convencer. Esto no quita que no crea que tuviese bastantes virtudes y que sea una serie divertida y, desde luego, una que funciona. Y vosotros, ¿la estáis siguiendo?