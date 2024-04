Netflix se anota otro tanto de la competencia: Sexo en Nueva York aterriza en la plataforma

Desde hoy, usuarios de Netflix de todo el mundo pueden disfrutar de 'Sexo en Nueva York' en Netflix. Has leído bien. El clásico de Sarah Jessica Parker creado por Darren Star para HBO, llega ahora a la plataforma roja tras más de 20 años de recorrido en la competencia.

Con sus seis temporadas, dos largometrajes y unas apabullantes cifras de audiencia desde sus comienzos. 'Sexo en Nueva York' es una de las comedias televisivas más influyentes, y una de las series más populares de la historia de la televisión.

Es desde luego una oportunidad fantástica para vivir las desventuras amorosas de este grupo de amigas en la gran manzana, y para entender su legado. Mucho se ha escrito sobre cómo la serie de Sarah Jessica Parker abrió el camino para un tipo de serie que simplemente no existía. Y cómo otras sucesoras espirituales contemporáneas (y también exitosas) como 'Girls' o 'Insecure' no habrían probablemente existido sin ella.

Aunque los visionados nostálgicos están asegurados. Será interesante ver cómo esto puede servir para que actuales generaciones reaccionen a los temas de la serie, y si se produce un revisionismo como ya pasó con la llegada de Friends a la plataforma. Pero esa conversación aún está por tenerse.

Otra más para Netflix

La llegada de este gigante ayuda, además, a seguir cimentando la consolidación de Netflix como actual rey del streaming. No es el primer ni según los analistas será el último caso de series en principio intocables en una plataforma que dan el salto a Netflix. Solo la propia HBO ya ha cedido a Netflix otras series icónicas de la plataforma como 'A dos metros bajo tierra', 'Hermanos de sangre' o la ya mencionada 'Insecure'.

Pese a todo esto, cabe aclarar que el legado de la serie aun forma parte importante de HBO. Entre el acuerdo que se llegó con la serie no se incluye 'And Just Like That...'. La serie secuela creada en 2021 por Michael Patrick King y también protagonizada por Sarah Jessica Parker sigue de momento siendo exclusiva de HBO/Max. Por lo que la custodia es compartida.

