Los creadores de 'Dark' se quedan en Netflix: así serán sus dos próximas series para la plataforma

Hace ya algo más de un mes que Netflix estrenó la tercera y última temporada de 'Dark', una de las series más comentadas de la plataforma durante los últimos años. Su finalización ha dejado un vacío enorme para muchos amantes de la ficción televisiva, pero Baran bo Odar y Jantje Friese, sus creadores, siguen en Netflix y trabajan desde hace tiempo en dos nuevos proyectos.

De hecho, Netflix llegó a un acuerdo de exclusividad con ambos hace ya más de dos años en la línea de los firmados en su momento con grandes autores como Ryan Murphy o Shonda Rhimes. 'Dark' los ha tenido muy ocupados hasta ahora, pero poco a poco vamos sabiendo nuevos detalles de sus dos próximas series: '1899' y 'Tyll'

'1899'

Todo apunta a que '1899' será la primera en llegar, pues el propio Baran Bo Odar compartió esta semana el mensaje que tenéis más arriba con una fotografía del borrador de 'The Ship', el que debería ser el primer episodio de la serie.

Descrita como una serie de terror histórico, '1899' contará la historia de un grupo de emigrantes europeos que inicia un viaje en barco poco antes de que el siglo XIX llegue a su fin. Parten de Londres con destino a Nueva York con la búsqueda de una vida mejor en el nuevo mundo.

Todo va sobre ruedas hasta que descubren a otro inmigrante a la deriva en mar abierto, y lo que parecía el viaje a la tierra prometida no tarda en convertirse en una horrible pesadilla. Friese y Odar comentaron lo siguiente sobre el proyecto cuando se anunció:

En el corazón de la serie está la pregunta de qué nos une y qué nos divide. Y cómo el miedo puede provocar lo segundo...

Por el momento se desconoce quién protagonizará la serie, pero sus responsables llevan tiempo trabajando en la configuración de una sala internacional de guionistas, ya que estaban trabajando en el desarrollo de la historia cuando estalló la crisis del coronavirus.

'Tyll'

Anunciada a finales de 2019, 'Tyll' será la adaptación de la novela homónima de Daniel Kehlmann publicado por primera vez en 2017. Tomando como referente una figura del folclore alemán, cuenta la historia de Tyll Ulenspiegel, un vagabundo con talento para entretener a la gente. Su padre trabaja como molinero pero también es mago y explorar. Un día es acusado de brujería, por que lo que se Tyll se da a la fuga junto a la hija del panadero.

El original literario está muy marcado por las heridas abiertas en Alemania tras la guerra de 30 años y por el peculiar desfile de personajes que van pasando por la historia: "un joven escritor que desea descubrir cómo es realmente la guerra, un verdugo melancólico, un burro que habla, un médico poeta, un jesuita fanático, un sabio que falsificó los resultados de sus experimentos científicos y Federico V e Isabel de Estuardo, los gobernantes exiliados de Bohemia cuyos errores desataron la guerra".

Algunos rumores han apuntado que podría estrenarse en 2021, pero por el momento no hay confirmación oficial. Lo que si ha aclarado Friese es que será una miniserie de seis episodios, aclarando lo siguiente sobre la evolución del proyecto:

'Tyll' de Daniel Kehlmann está concebida como una miniserie de seis episodios. Originalmente se habló de la posibilidad de adaptar el material en una película, pero la novela es tan amplia que el formato de miniserie es más efectivo.

Al respecto conviene señalar que no sería la primera película que harían juntos, pues en 2010 Friese ya produjo la demoledora 'Silencio de hielo', primer largometraje de Odar, mientras que en 2014 ambos se encargaron de escribir 'Who Am I: Ningún sistema es seguro', con Odar de nuevo tras las cámaras. Ya en 2017, Odar probó fortuna en solitario con 'Noche de venganza' y el resultado fue un fracaso en taquilla.