La crítica destroza sin piedad a 'Rebel Moon', la película de ciencia ficción de Zack Snyder inspirada en 'Star Wars': "Es tan mala que desearás no haberla visto"

El último gran estreno cinematográfico de Netflix es 'Rebel Moon', ya que 'La niña del fuego' estará disponible en la plataforma a partir del próximo 22 de diciembre. Seguro que no era el único que tenía mucha curiosidad por ver qué había salido de esta película de ciencia ficción de Zack Snyder que nació como una aventura para el universo Star Wars pero que acabó convirtiéndose en otra cosa. Por desgracia, si hacemos caso a la crítica, todo apunta a que estemos ante uno de los grandes desastres del año.

En el momento en el que escrito esto, 'Rebel Moon: Parte 1 - La niña del fuego' cuenta con 23 valoraciones en Rotten Tomatoes, de las cuales solamente 2 son buenas, lo cual la sitúa con menos de un 9% de críticas positivas. Es de esperar que eso vaya cambiando a medida que más gente pueda verla, pero desde luego las sensaciones que deja no podrían ser peores.

"Decepcionante se queda corto"

Por ejemplo, David Ehrlich de IndieWire apunta que "parece un millón de storyboards aislados sin nada que los una" y concluye que es una mezcla tan mala de cosas mejores que "desearás no haberla visto". Tampoco es muy amable Hanna Flint de IGN, quien señala que "La space opera de Zack Snyder es una decepción por un guion derivativo, secuencias de acción mediocres y una historia superficial". Ouch.

Las quejas no se quedan ahí, ya que Robbie Collin del Daily Telegraph apunta que "decepcionante se queda corto, es desconcertante", mientras que Edward Douglas de Above the Line sentencia que se trata de "una de las peores películas de Zack Snyder" y que estamos ante "una atroz pérdida de tiempo y de dinero". Por su parte, Jordan Hoffmann de The Messenger comenta que "capas chulas, tíos sin camiseta y un calamar alienígena sólo pueden llevarte hasta cierto punto".

Eso sí, no todas son malas, pero tampoco se detecta especial entusiasmo entre las dos personas que disfrutaron con ella, pues Maria Lattila de Film Stories destaca principalmente que "promete grandes cosas" de cara a la ya confirmada secuela, mientras que Neil Smith de Total Film destaca que "corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano por su propia prepotencia, pero ofrece un caos grandilocuente y una grandiosidad visual a raudales". Tampoco es que inspiren muchas ganas de verla...

