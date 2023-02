"Ya es hora de que termine": David Harbour habla sobre el final de 'Stranger things', la gallina de los huevos de oro de Netflix

Entre pandemias y retrasos, lo cierto es que las cinco temporadas de 'Stranger things' han tardado una década en llegar a su conclusión (y eso que aún nos queda por ver la última tanda de episodios). Poco a poco, los actores involucrados van dando su opinión reflexionando sobre estos años, pero puede que ninguno lo haga con la sinceridad de David Harbour.

Bueno, ya, hasta aquí

En una entrevista con Discussing Film, el actor se mostró esperanzado por el fin de la serie. Y no es para menos: desde la primera aparición de Hopper le han llovido los trabajos e incluso ha acabado formando parte del Universo Marvel (próxima parada, 'Thunderbolts'). Es lógico que quiera librarse de un trabajo que le ocupa la mayor parte del tiempo y le hará rechazar otros que quizá le apetezcan más.

Han pasado casi nueve años desde que grabamos la temporada uno, y creo que ya es hora de que termine. Pero es, claro, muy agridulce. Hay una tristeza ahí. Pero, por otro lado, todos hemos crecido. Es hora de dejar ese nido y probar otras cosas y diferentes proyectos. Y dejar a los Hermanos Duffer intentar diferentes cosas también. Quiero decir, esos tíos son tan talentosos. Quiero ver lo siguiente que hacen. Es agridulce, pero definitivamente ya es la hora.

Es posible que en Netflix no opinen igual, porque no van a dejar marchar a la única franquicia que realmente les ha funcionado sin peleársela: ya se anunció en su momento que estaban preparando diferentes spin-offs, tanto en acción real como el animado 'Stranger Things Tokyo'. Para una gallina de los huevos de oro que tienen no van a permitir que se vaya al Otro Lado.